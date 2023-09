El abandono de los ciudadanos

Unas situaciones de salud me han alejado durante un tiempo de la publicación de mis columnas en este diario todos los primeros y terceros sábados del mes. Afortunadamente, luego de pasar por médicos, hospitales y laboratorios, el tenor de mi cotidianidad ha cambiado para lo mejor y mi recuperación va en la dirección correcta. No obstante, las molestias llenas de ansiedad que me llevaron a una sala de emergencia, a llamar infructuosamente a una media docena de especialistas, prácticamente incapacitados para atender emergencias por el volumen de pacientes a los que deben servir y, posteriormente, el paso por centros clínicos y hospitales, me llevó a confrontar de manera directa la realidad difícil de los ciudadanos de nuestro país.