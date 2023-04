Gracias Pierluisi

Si los mensajes de situación del Estado se celebran anualmente, en esta etapa de mi vida debo haber estado potencialmente consciente de casi una cincuentena de ellos. Digo “potencialmente”, porque al igual que un porcentaje elevado de compatriotas, participo de una desconexión muy grande entre estos rituales y la realidad cotidiana de los ciudadanos. En los años en que parte de mis labores se realizaban en el Viejo San Juan, la llegada del “día de logros” de los gobernadores significaba la interrupción de labores, para que así intentáramos salir de la ciudad vieja antes de los cortes de tránsito y la llegada de hordas fotuteras.

Fact-checking: verdades, medias verdades, falsedades y múltiples imprecisiones en el mensaje de Pierluisi

Resulta incomprensible cómo, luego de defender la entrega del servicio eléctrico del país a una compañía que ha aumentado la luz 7 veces, el gobernador Pierluisi haya tenido que disfrutar del aire acondicionado y los piscolabis a fuerza de generadores eléctricos, escribe Eduardo Lalo. (Ramón “Tonito” Zayas)

Aprovechando la inconsecuente hora de derroche salivante de Pedro Pierluisi, acaecida esta semana, pretendo, a la manera de un antropólogo que asistiera a ritos de una cultura ajena, reportar sobre lo que salta a la vista, impresiona, choca e indigna.

Es notorio como en muchas culturas del mundo, ciertos ceremoniales vienen acompañados de vistosos aparejos corporales, grandes tocados de plumas, tibias de animales totémicos atravesando la división entre las fosas nasales y muy elaboradas pinturas corporales, acompañadas por procesiones de jefes, jerarcas, líderes de clanes, etc., al son de una orquesta de tambores, maracas y una alharaca de consignas. Si Pedro Pierluisi tuviera mayor consciencia de lo económico, repetiría el ritual de su alocución al menos mensualmente, porque este asegura pingües beneficios a las tiendas de costosos trajes de hombre y mujer, calzado de marca, distribuidores de cosméticos, peluquerías, barberías, perfumerías, depiladores, hacedores de uñas y suplidores de fajas adelgazantes. La crema de la crema de la leche agria de los senadores y representantes electos, los jefes de agencias, la también masa engalanada para la ocasión de sus ayudantes y los asistentes de sus ayudantes, los chóferes y miembros de escoltas, que también disfrutan de una indumentaria a la verdad poco adecuada para esperar bajo el sol en el carro oficial prendido con el aire a todo dar o, para defender a sus jefes, ya no de ataques asesinos de terroristas internacionales, sino de las ingratitudes de los semáforos, las señales de tránsito, la falta de estacionamiento y la injusticia de las multas; esta gran masa de empleados productivos de un gobierno democrático digo, asegura cifras astronómicas de beneficios a tiendas que construyen imágenes de políticos y sus servidores que gritan al país entero que ellos visten así porque no sudan, no caminan, no cogen guagua, no se enquistan en tapones, no van en tren, no pagan la mensualidad de un carro usado y la mayor parte de las veces ni siquiera guían ni abren su propia puerta. Si toda esta gente viajara a los multitudinarios festivales tribales de las Tierras Altas de Papua Nueva Guinea, no desentonarían para nada con pueblos que hasta ayer permanecían en el ELA de la Edad de Piedra, y acaso aprenderían una o dos cosas para potenciar aún más sus apariencias.

Quizá el “día de logros” del gobernador Pierluisi hace parte de ciertas tradiciones de algunas escuelas privadas del país, según las cuales si los padres pagan la cuantiosa cuota, las notas llegan al nivel debido en la tarjeta de calificaciones, porque en un país en que alegadamente se disfruta al momento de la menor tasa de desempleo de su historia, con cuotas de participación laboral en aumento, con más de 1,600 proyectos de reconstrucción de obra permanente completados, entre otras muchas cosas contabilizadas en “números reales e irrefutables”, el día después del discurso, El Nuevo Día incluyó en el título de su artículo de portada palabras como estas: “medias verdades, falsedades y múltiples imprecisiones en el mensaje de Pierluisi” y luego pasó a detallarlas una por una. Supongo que los periodistas que fueron los responsables de separar el grano de la paja, la verdad del embuste de los “números reales e irrefutables” provistos por el gobernador, y vitoreados con trajes de marca por los 200 y tantos invitados que atiborraron la tribuna, y entre los cuales no se encontraban los primos “terceros”, separados desde el nacimiento de los hermanos Pierluisi, y por ello desconocidos para estos, que están siendo investigados por traqueteos corruptos con el gobierno del primo y la prima de los que no sabían que eran familia, supongo digo que esos periodistas fueron comprados por agentes de potencias extranjeras que temen que la gestión excelsa del gobernador los deje mal parados en sus respectivas naciones. Ni se diga el efecto que podría tener en Francia, México, Rusia o en el mismísimo Estados Unidos la aseveración salivosa del líder: “Quiero dejar meridianamente claro que estamos en pie de lucha contra la corrupción. Cero tolerancia ante cualquier acto de corrupción”. Curiosamente, bajo el mandato del primo desconocido de Walter y Eduardo Pierluisi, poseedores según el Centro de Periodismo Investigativo “de más de 20 corporaciones de bienes raíces, consultoría y residenciales públicos” con múltiples contratos dudosos con el gobierno, que sorprendentemente ostentan el mismo apellido de la hermana del gobernador que dona su trabajo al pueblo puertorriqueño, en este cuatrienio digo, el Departamento de Justicia no ha procesado casos por corrupción política, según establecen los periodistas antes citados.

Resulta incomprensible, cómo luego de defender a capa y gratitudes, la entrega del servicio eléctrico del país a una compañía con fines de lucro que en dos años ha aumentado la luz 7 veces, el gobernador Pierluisi haya tenido que disfrutar del aire acondicionado y los piscolabis de su potlach en las “tierras altas” bipartidistas, a fuerza de generadores eléctricos, más apropiados para hospitales que para un Capitolio que alberga una legislatura colonial, dependiente de 7 funcionarios no electos y estadounidenses, que dejan sin efecto sus designios, estudios y proyectos de ley, igual que ocurría en 1900.

Finalmente, me pregunto por qué la número dos del gobierno y, a la vez, perseguida política del mismo, Jenniffer González no acudió con chófer, carro, escolta, vestimenta digna para el sacrificio ritual de varias cabezas de ganado en los festejos de los massai en la meseta keniana, a la escucha de la peroración de su jefe Pedro Pierluisi y, sin embargo, optó por publicar en Twitter fotos en las que aparece flanqueada por congresistas que según ella alega son los responsables de repartirle el bacalao a Vieques.

Esta semana, dos días antes del discurso del gobernador Pierluisi, murió en Argentina María Kodama, la viuda de Jorge Luis Borges. Al enterarse de que Pierluisi iba a citar extemporáneamente la frase de su marido: “El futuro no es lo que va a pasar, es lo que vamos a hacer”, la custodia de uno de los patrimonios literarios más importantes del siglo 20, no pudo resistir lo que Pierluisi iba a hacer con Borges en un futuro de horas.

Todas las ingratitudes se compensan, sin embargo, cuando la eficiencia del gobierno se demuestra con “números reales e irrefutables” y se conoce que ha llegado al país hasta 4.9% de los fondos prometidos para paliar el desastre del huracán María ocurrido hace casi 7 años.

Gracias Pierluisi por tanto que no vemos, por tanto que no existe, por tanto que se llevan.

