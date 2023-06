La reservación

A pesar de que próximamente se cumplirán 125 años desde el inicio de la invasión estadounidense del país, salta a la vista el desconocimiento que grandes sectores del pueblo puertorriqueño tienen de Estados Unidos. Su relación con este, aparte de estar desconectada con suma frecuencia de la realidad histórica de esa sociedad, tiende a preferir una tendencia acrítica y conservadora. La pregunta no es ¿cuál es la fascinación puertorriqueña por Estados Unidos? sino ¿cuál de los múltiples Estados Unidos los puertorriqueños han tenido la tendencia de escoger como objeto de fascinación y como medio fértil para su oportunismo? Hay muchísimas cosas de provecho en la sociedad estadounidense, pero en Puerto Rico sus más vehementes idólatras rara vez se interesan por imitarlas. De ahí, que a pesar de haber padecido más de seis décadas de un bipartidismo servil y entusiasta ante Washington, los pueblos, ciudades y campos puertorriqueños no parezcan haberse beneficiado de la emulación de los sistemas viales, de la transportación colectiva, de la calidad de sus sistemas de educación privada y pública, del nivel de eficiencia de su enorme red sanitaria, del caudal de su inversión en museos, conservatorios, teatros, laboratorios, bibliotecas, organismos dedicados a otorgar becas, financiaciones, apoyos, etc. Ni en una calle de San Juan, ni en una urbanización cerrada de Guaynabo, ni en un condominio que fabrica una piscina tan cerca del mar que interfiere con los nidos de tortugas, a pesar del estupor que esto les podrá causar a muchos de sus habitantes, se encuentra algo que se parezca a Estados Unidos.