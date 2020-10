La última elección del bipartidismo

Por primera vez en muchísimos cuatrienios me he tirado al cuerpo dos debates de candidatos a la gobernación. No fue por gusto ni por placer. El hablar regularmente en la radio y participar junto a Néstor Duprey en un podcast, además de tener el compromiso de escribir estas columnas, verdaderamente forzó la cosa. Por tanto, mis comentarios sobre este extraño ritual cíclico de la sociedad boricua tendrán, simultáneamente, mucha de la fascinación y de la incomprensión del etnólogo.