Oficial Público 1. Inc.

Desde hace dos semanas el “Oficial Público 1″, (”oficial público electo en la rama ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico” según rezan los documentos federales que desmenuzan tramas de alta corrupción en Puerto Rico), quiere hacer creer al pueblo puertorriqueño, y sobre todo a los desvariantes que votaron por él en las pasadas elecciones, que vive y padece en un círculo social compuesto por su familia inmediata y sus amistades más íntimas, que exhibe una disfuncionalidad digna, si el Departamento de la Familia de su gobierno fuera capaz y eficiente en ello, de una intervención en crisis. El hermano de Caridad Pierluisi, el cuñado de Andrés Guillemard Noble, ha sido víctima de la perfidia o el exceso de amor fraterno de Joseph Fuentes Fernández, mejor conocido por sus íntimos como “Joey”, quien en un exceso de compromiso con la inmediata concesión de la estadidad federada a la colonia puertorriqueña, creó dos fundaciones “fantasmas” según las acusaciones, que ostentaban los inspiradores nombres de Fundación Pro Igualdad Inc. y Foundation For Progress Inc., para que vehicularan, en un esquema ideado para financiar ilegalmente la campaña primarista de Oficial Público 1, donaciones cuantiosas de creyentes en el ideal estadista de altísima modestia, de monacal anonimato, seres que luego de una enconada lucha de décadas redujeron sus egos a la minucia de un renunciante que hace sus abluciones sagradas cada mañana en las orillas del Ganges.