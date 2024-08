De este modo, leí esa mañana unas declaraciones del alcalde de Yabucoa, Rafael (apodo infantil) Surillo, que debido a sus turbulentas admisiones me veo obligado a comentar entre paréntesis: “No estamos preparados para estos eventos (imagino porque son inauditos en nuestra zona del planeta y el alcalde no recuerda que por su feudo entró hace siete años el huracán María), ese puente se nos afectó (traduzco: se volvió a fastidiar seriamente) en el huracán Fiona y no habíamos recibido la obligación de fondos y se afectó también (el alcalde “apodo infantil” Surillo desconoce el concepto de obligación propia y como los fondos para arreglar el puente no los “obligaron” a llegar a sus manos, él se las limpia.) Ahora, me obligaron el de María, pero todavía el de Fiona no me lo han obligado y ahora se colapsó (o sea, que él no estaba obligado sin haber recibido las “obligaciones” y, por tanto, el 100% de los yabucoeños sin electricidad no deberían quejarse de que colapsaron dos puentes, porque la culpa la tiene el “obligador” de fondos que se esperaban mientras se sucedían los huracanes que pasan por Yabucoa.)