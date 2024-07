No se trata de una pose, sino de una adaptación popular ya muy antigua con que los puertorriqueños hemos aprendido a vivir. Por más influencias e imposiciones, por más cuotas de “americanización”, para la mayoría inmensa del país ni su lengua ni su cultura se perciben en relación con la del país que invadió militarmente en 1898 y, que desde entonces, no ha hecho nada por irse o normalizar con justicia su presencia aquí.

Como dijera el sociólogo jamaiquino Stuart Hall, padre de los Estudios Culturales, a un británico que hoy llamaríamos trumpista en el contexto norteamericano: “We are here, because you were there”.