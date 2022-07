¿ELA, sinónimo del mantengo?

El Partido Popular Democrático no solo no sabe cómo definir el Estado Libre Asociado, sino que tampoco sabe cómo describirlo ni cómo venderlo. A fin de cuentas, no creo que el ELA se haya creado teniendo en mente ser un sistema de “mantengo” para los más necesitados. Al contrario, yo creo que se creó como método y manera de buscar un desarrollo económico sustentable para nuestra Isla, ante la pobreza que reinaba en aquella época. Hasta la fecha de su “inicio” es un engaño, pero así fue cómo se diseñó con el aval del Congreso de los Estados Unidos. En resumidas cuentas, el sistema político se abastece con la pobreza.