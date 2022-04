Gobernador, ¿con quién es el problema?

Es LUMA Energy o es FEMA, pero los dos no son. Cuando uno se encuentra en una situación como la que se encuentra el gobernador Pedro Pierluisi no debe ser muy difícil el identificar quién o cuál es el problema. Ahora, si no logras identificar el problema te metes en más problemas, y esos problemas se siguen poniendo más grandes hasta que te llevan “enredao”, como ha pasado con los pasados cinco gobernantes.