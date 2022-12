La renovación del contrato de LUMA: ¡nunca apareció la novia!

Hubo una estrategia político legal muy bien comunicada y diseminada, pero totalmente fallida. Y, tal como anticipamos en este mismo espacio, LUMA Energy no se movió para ningún lado. Como vimos, su contrato no fue cancelado. Al contrario, no solo siguió su curso, sino que, de paso, la empresa activó la cláusula de “costo de vida” y aseguró $7 millones más al año.