¡Nos dijeron sucios!

Esta semana que recién termina comenzó con la Convención Demócrata y todos los ataques al presidente Donald Trump, algunos merecidos, otros también.

Dentro de todo ese libreto de ataques por parte de los demócratas, no podía faltar el tema de Puerto Rico.

De la nada sale un exfuncionario de la administración de Trump a decir que el presidente había dicho que Puerto Rico es sucio, que hay mucha pobreza y que le gustaría cambiarnos por Groenlandia.

Mi primer impulso fue de molestia e indignación. Ya Trump me tiene harto con sus comentarios estúpidos, pero más molesto me tiene su mal manejo de la pandemia del COVID-19.

Decidí no reaccionar inmediatamente y auscultar un poco más sobre el comentario, quién lo hizo, cuándo lo hizo y de dónde viene quien lo hace público.

No dejan de molestar todos los obstáculos que la administración de Trump nos ha puesto para el desembolso de los fondos de reconstrucción del huracán María, máxime cuando estamos a menos de 30 días del tercer aniversario del paso del huracán.

Dentro de todo ese análisis, a la misma vez se estaba llevando a cabo la visita del delegado de Casa Blanca a Puerto Rico, el contraalmirante Peter Brown y un grupo de trabajo para inspeccionar la viabilidad de Puerto Rico como centro de manufactura de la industria farmacéutica versus China.

De paso, también vi un tuit del principal asesor de Trump en cuestiones comerciales con China, Peter Navarro, que decía “China es despedido y Puerto Rico es reclutado”, refiriéndose a la visita y las oportunidades que se le presentan a Puerto Rico en dicha industria.

Pero también me vinieron a la mente las playas sucias, las calles sucias, las mascarillas desechadas en los estacionamientos de los supermercados, la gente tirando la basura en las carreteras, los “pampers” cargaditos tirados por ahí; en fin, lo sucio que está Puerto Rico.

Al instante pensé, “si Trump dijo eso, tristemente es la verdad”.

Ah… pero si lo dice Trump es porque es un racista, porque discrimina, porque nos odia, no nos quiere, nos quiere cambiar por Groenlandia.

El problema es que seguimos siendo sucios. Trate de entrar a un baño público a ver si se atreve sentarse, o en ocasiones a uno privado, puede que no haya diferencia. En mi mente están los letreros que ponen, no haga esto, si hace esto límpielo, etc., etc.

Entonces, si Trump nos dice lo que colectivamente somos y permitimos que otros hagan, ¿cuál es el problema? ¿Que nos lo diga uno de afuera? ¿Que nos lo diga el que reparte el bacalao?

¿Por qué no nos ponemos a hacer las cosas mejor, versus criticar al que señala dónde debemos de mejorar?

No digo que tenga razón, ni tampoco que nos arrodillemos delante de él ni de nadie, pero está difícil criticar a quien nos dice en ocasiones la verdad.

¡Juzgue usted!