Puerto Rico en la burbuja del engaño

En sentido estricto, la democracia se define como una forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes.

No me gusta comenzar un escrito con una definición, pero esta vez hago una excepción por tratarse de una palabra tan usada, tan manipulada y tan poco entendida.

Al leer la definición de democracia me doy cuenta de que la misma en Puerto Rico ha sido un engaño y seguirá siendo un engaño.

Como Estado fuimos organizados según nos lo permitió el Congreso de Estados Unidos, cuyos miembros decidieron darnos una oportunidad en 1952 con nuestra propia Constitución para autogobernarnos.

Los mecanismos de participación democrática han estado presentes en el país, pero hoy uno de ellos, las primarias, se acaba de derrumbar. El domingo se destruyó ese mecanismo de participación, lo cual ha despojado de legitimidad a quienes salgan electos al final de la votación.

Al perder legitimidad, por los errores cometidos el 9 de agosto, me doy cuenta de que no nos queda otro remedio que volver a empezar. Aunque desde el domingo yo defendí que se respete mi voto, para no tener que volver a votar, hoy considero que no nos queda de otra porque la ineptitud política ha trastocado la democracia en Puerto Rico.

Soy de los que cuando analizo una situación, primero voy a la raíz del problema. En esta ocasión no me queda otro remedio que centrarme en el nombramiento del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Ese nombramiento fue hecho por el renunciante exgobernador Ricardo Rosselló y recae en él gran parte de la responsabilidad de todo lo que su administración sigue influyendo en nuestro presente, al igual que en nuestro futuro. Su legado administrativo ha sido un desastre. Su plan para Puerto Rico fue un grandioso fracaso, a tal extremo que todavía sus malogradas decisiones siguen dictando el día a día de lo que sucede en nuestra isla.

Sin embargo, Rosselló no es el único culpable. Antes hubo varios gobernantes que han violado la Constitución. Se trató de gobernantes que no han tomado decisiones colectivas sino egoístas con el solo propósito de su reelección, para mantenerse en el poder. Entre esas decisiones podemos mencionar la de no pagar la deuda constitucional o tomar prestado por encima de lo que requiere la Constitución, o peor, como perseguir política y judicialmente con todo el aparato gubernamental a personas que los critican.

Por eso somos “los sin democracia”. Vivimos en una burbuja de engaño, en una burbuja surreal donde nos creemos lo que nos dicen, aun cuando vemos que hacen todo lo contrario. La pregunta ahora es ¿qué hacemos?

Lo que urge es determinar cómo arreglar el desmadre electoral. Sin embargo, hay una controversia más grande que no se debe perder en el ruido. Se trata de conocer los responsables de lo ocurrido y cómo se fraguó todo este atentado contra la democracia.

El asunto debe investigarse con fiscales especiales y todos los recursos necesarios para que esto no vuelva a ocurrir y que los responsables paguen por su ineptitud. No puede repetirse lo que ha ocurrido con pasados gobernantes, que han violado la Constitución, pero nada ha pasado.

Debe ser así porque, mientras no haya consecuencias por graves violaciones de nuestro ordenamiento, seguiremos en el sueño de la democracia sin despertar y sin poder vivirla a plenitud.

¡Juzgue usted!