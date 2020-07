Ser gobernante no es un acto divino

Lo he escuchado, lo he visto y en esas situaciones he quedado sorprendido. El que hayas llegado a ser gobernador de esta isla no es un acto de Dios.

Inclusive aquellos que de una manera u otra se han robado las elecciones lo ven hasta con más divinidad, con más intervención de la mano de Dios.

Esos procesos de divinidad, de que yo estoy en esta posición porque ese ser todopoderoso me puso aquí, además de todo lo que rodea ser gobernador, lleva a un sentido de superpotencia humana que es lo que los lleva al fracaso, a meter la pata.

De la manera que está organizado, el gobierno de Puerto Rico es lo más cerca de ser un rey (reina) en un lugar, en este caso en una colonia.

Inclusive aun cuando son derrotados o botados del gobierno, los súbditos les seguimos pagando con choferes y otros lujos en agradecimiento por su divinidad.

Es incongruente el protestar por estatuas, o situaciones inverosímiles, y a la misma vez seguir permitiendo que estos seres terrestres se sigan sintiendo que merecen esos privilegios.

El gobernar a Puerto Rico es un privilegio, no una divinidad, pero cuando llegan a La Fortaleza todo ese agradecimiento y humildad se van convirtiendo en un ser divino todopoderoso, que en muchas ocasiones los llevan a violar la ley.

Mucho tiene que ver con nosotros mismos, con los alcahuetes(as) que les rodean 24/7 y a la vez les van inyectando ese suero divino del poder.

Todo comienza con las circunstancias por las que son elegidos o puestos en esa posición.

En su mayoría han salido de la nada para llegar a ser la máxima figura en la quebrada isla, y ahí es que comienzan las alcahueterías, la casa en Jájome, en la playa, la servidumbre, las pleitesías, el castillo de La Fortaleza y la adulación de personas que viven del rey o la reina.

Con el pasar del tiempo se lo van creyendo más y más, hasta que llegan momentos en que hay que tomar determinaciones que rayan entre lo legal y lo ilegal. Y ahí es que entra la divinidad, el poder, esa adrenalina de omnipotencia, esas voces que te dicen “dale pa’lante” que tú eres ese ser todopoderoso, que lo puedes todo, que estás ahí para hacer lo bueno y lo malo, porque ese ser divino te ha puesto ahí”. Tú eres el elegido, no por el pueblo, sino por ese ser divino, tu ego.

Aunque sea violando la ley.

Los querubines a su alrededor se lo repiten hasta que no solo se lo creen, sino que se olvidan por qué y para qué fueron electos o puestos en esa silla.

Inclusive cuando se van y pierden unas elecciones el efecto divino continúa con las millonarias escoltas y las adulaciones de un pueblo “agradecido” de una forma u otra, o el respeto de haber sido un ser “divino” por unos años.

En ese respecto específico, el de las escoltas, todavía no entiendo cómo la Junta de Supervisión Fiscal lo sigue permitiendo. Me imagino que ese elemento está entre los “errores” que José Carrión menciona.

No sé, quisiera imaginarlo.

¡Juzgue usted!