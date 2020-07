Crisis y emprendimiento: los motores de la innovación industrial

En los pasados meses la palabra “crisis” se ha convertido en parte normal de nuestro vocabulario. Pero, ¿qué significa realmente? Según el Diccionario de la Real Academia Española una crisis es una situación mala o difícil. Y si de algo no hay duda es que Puerto Rico ha vivido varias de esas situaciones en los pasados tres años.

Lo interesante de las crisis es que hay que resolverlas y que siempre hay emprendedores buscando cómo hacerlo. Lo vimos clarísimo luego del huracán María, en el que parallel18 -con el apoyo del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, nuestra organización matriz- lanzó pre18 y quiero pensar que lo veremos en el marco del COVID-19.

Un detalle fascinante de los emprendimientos que nacen de las crisis es que, si bien atienden primero temas locales, los problemas que pretenden resolver son globales. Piénsenlo. Puerto Rico no es el único territorio que recibe huracanes, que importa muchos de sus alimentos, que enfrenta una crisis económica y que sufre el embate del coronavirus.

Los invito a mirar más de cerca algunas problemáticas —propias pero no exclusivas de la realidad puertorriqueña— y los emprendimientos locales que pretenden solucionarlas. Todas las empresas con las que he trabajado dentro de mi rol como Director Ejecutivo de parallel18 han abordado:

1. Seguridad alimentaria — Como detallé en mi columna pasada, la dependencia casi total de alimentos importados ha activado el empresarismo de alimentos en Puerto Rico. No solo en términos de aumentar la cantidad de alimento producido en la isla, sino de maneras de hacerlo accesible para el consumidor.

Aquí es donde entra PRoduce, un emprendimiento local que comenzó con una suscripción semanal o bisemanal de entrega de frutas, verduras, vegetales y otros productos locales (y de temporada) y que, durante la pandemia, lanzó su mercado virtual en el cual amplió su ofrecimiento a carnes, pescado y más. La tecnología de PRoduce facilita la logística de distribución y entrega, abriendo un canal de ventas adicional para el productor local.

2. Contaminación ambiental y problema de vertederos — Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) los vertederos de Puerto Rico tienen menos de 3 años de espacio. Así mismo, la isla tiene una de las tasas más altas de basura generada per capita en el mundo. Esto sin contar que los vertederos producen el 5% de los gases de invernadero que contribuyen al cambio climático y a la erosión de las costas, ambos problemas globales.

TAIS existe para tomar acción sobre el problema. Esta empresa local provee un kit para que negocios y personas en general puedan reducir el desperdicio de alimentos. El mismo convierte las sobras de comida en composta orgánica para la actividad agrícola a través de la recicloponía. Por si piensas que la composta tiene mal olor, su solución para hogares no libera aromas objetables.

3. Falta de planificación financiera — Aún hoy, la mayoría de los sistemas de educación alrededor del mundo no cuentan con un curso obligatorio de finanzas personales. Sin embargo, la caída en la bolsa del 2008, el huracán María y la pérdida de empleo durante la pandemia, entre otros, han puesto en evidencia la necesidad de la educación y la planificación financiera. No solo para gastos emergentes, si no para enfrentar la posible pérdida de empleo.

Es dentro de este contexto que la propuesta de valor de empresas como FitWallet, se ha vuelto más relevante que nunca. Al contar con un equipo experto en finanzas, la startup se enfoca en brindarle a las personas algún tipo de preparación o educación financiera que les permita a cada trabajador siempre estar preparado para una adversidad. Lo hacen a través de contenido educativo de valor como talleres, blogs, cursos y demás, todos disponibles en su página web.

En este espacio también entra Raincoat, startup que pretende acelerar el pago de las primas de seguro al momento de una catástrofe, como un huracán, que no permita que las personas generen ingresos.

4. Mantenimiento de medicamentos sin energía eléctrica — Luego del huracán María, la falta de energía eléctrica no solo afectaba la vida diaria, si no la salud de muchos puertorriqueños. Aquellos con condiciones respiratorias o que necesitan mantener medicamentos fríos, vivieron días muy difíciles.

Insu Health nace de la necesidad de almacenaje efectivo de insulina, aunque su innovación podría usarse para otros medicamentos. La compañía trabaja el diseño y la producción de un congelador portátil que permite mantener las medicinas en las temperaturas adecuadas.

5. Pérdida de empleo — Toda crisis trae la necesidad de reinventarse, en particular entre aquellos que pierden sus empleos y buscan maneras de generar ingresos utilizando su expertise.

Ese fue el caso de uno de los fundadores de Libros787, quien perdió su trabajo en una editorial luego del huracán y decidió que utilizaría todo lo aprendido en su trabajo para entonces montar su propio eCommerce de libros puertorriqueños.

El fundador de CINCO Engineering tuvo un caso similar. Al quedarse desempleado decide poner su experiencia a buen uso para, mediante su tecnología, manejar los riesgos que se pueden experimentar durante la manufactura de productos dentro de la industria de salud y “Life Sciences”.

6. COVID-19 — La empresa boricua Guardian Systems decidió utilizar la tecnología de seguridad que tenía a la mano y adaptarla para crear una herramienta fácil y accesible para identificar síntomas del COVID-19. True CheckPoint identifica síntomas del coronavirus en personas que buscan entrar a una oficina o establecimiento. Sin duda una solución más que necesaria para apaciguar una preocupación que actualmente tienen los dueños de tiendas, restaurantes y todo tipo de comercio físico tanto en Puerto Rico como alrededor del mundo.

Estos ejemplos muestran que si bien los tiempos de incertidumbre traen necesidad, de esas necesidades surgen nuevos proyectos de negocio cuya misión radica en habilitar cambios para el bien personal, el bien común y para que las cosas -en general- sean mejor que antes. ¿Qué significa esto para las compañías emergentes? Que la clave está en lanzarse hoy y no esperar a que el momento incierto pase. Observa los ejemplos de Walt y Roy Disney y de William Hewlett y David Packard en plena Gran Depresión de los 1930s; y de Bill Gates y Paul Allen cuando crearon Microsoft durante la crisis de petróleo de los 1970s.

Hay que atreverse a utilizar la experiencia acumulada, la incomodidad que genera la crisis y el instinto para atender las situaciones que nos aquejan. Hay que sacarle al máximo a los recursos que ofrece la comunidad empresarial para que puedas fortalecer esa solución. Gracias al compromiso y el trabajo del Fideicomiso para Ciencias, Tecnología e Investigación existen programas como Colmena66, que conecta a emprendedores con los recursos que necesitan; pre18, enfocado en ayudar a empresas como las que mencioné a llegar al mercado y P18, que busca que estas soluciones lleguen al ámbito global.

Como todos, estoy deseoso de que se desarrolle una vacuna y que podamos retomar cierta normalidad. Pero también tengo muchas ganas de ver qué se inventan los boricuas para enfrentar los retos que nos heredó el coronavirus.