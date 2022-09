El huracán Fiona y sus consecuencias contributivas

Lamentablemente, el paso del huracán Fiona causó grandes estragos en Puerto Rico. A continuación, un resumen del tratamiento contributivo de dichos daños incluyendo algunas recomendaciones para el Departamento de Hacienda.

I. Daños a individuos

En el caso de individuos hay una deducción por los daños ocurridos en la residencia principal de la persona. Esta deducción no tiene limitación de cantidad. Ejemplo 1: Una casa valía $30,000 y se destruye totalmente se deduce la cantidad completa. Ahora si el seguro reembolsa algo, dicho pago reduce la cantidad deducible. Si en el caso anterior el seguro paga $20,000, solo se pueden deducir $10,000. Hay una segunda deducción de hasta $5,000 en propiedad muebles. Esta segunda deducción se limita a $5,000 y cualquier cantidad no utilizada se puede arrastrar por dos años. Dicha deducción no incluye dinero ni joyas y se requiere que la zona haya sido declarada zona de desastre por el gobernador. La cantidad deducible también se reduce por lo que haya reembolsado cualquier seguro. En esta segunda deducción es un requisito demostrar que se solicitaron todos los seguros y ayudas disponibles.

PUBLICIDAD

II. Daños a empresas

En el caso de las empresas se pueden deducir todas las pérdidas causadas por los desastres. Tenga presente que si hay un pago de seguro la situación se trata como si el contribuyente hubiera vendido el bien. Ejemplo 2: Tengo un almacén con una base $100,000 y se destruye totalmente por el huracán. El seguro determina que su costo de reemplazo es $130,000 y paga dicha cantidad. La transacción se trata como si la persona hubiera vendido el almacén por dicha cantidad generando una ganancia tributable de $30,000. Hay una figura llamada la conversión involuntaria que permite diferir la ganancia, si se reemplaza el almacén en un periodo determinado. Usualmente dicho periodo es de un año luego del cierre del año que ocurrió la transacción, pero Hacienda tiene la facultad de proveer más tiempo. También tenga presente que como regla general recibirá una informativa (Formulario 480.6B) y le harán una retención de 10% si es un pago tributable. La ley permite solicitar a Hacienda una exención de dicha retención.

III. Recomendaciones a Hacienda

Nos parece que los daños causados por el huracán Fiona podrían alcanzar aquellos sufridos durante el huracán María en el 2017. Recomendamos a Hacienda que analice y considere adoptar las medidas que se adoptaron en el 2017. Estos incluyeron exención del IVU en la venta de alimentos preparados, exención del cobro de IVU a ciertos comerciantes pequeños, exención a pagos cualificados a empleados, agilizar el trámite de levante en ciertos productos de construcción y telecomunicaciones, autorizar retiro de planes de retiro para pagar gastos extraordinarios, exención de IVU en ciertos materiales a ser donados y la posposición de las fechas de radicación. Nos parece que la Junta de Supervisión Fiscal no debería presentar objeciones en cuanto a la neutralidad de ingresos pues muchas de estas transacciones no hubieran ocurrido si el huracán no nos hubiera impactado. Además, resulta necesario actuar con rapidez en este momento. Finalmente, esta situación vuelve a poner de manifiesto la necesidad repensar el impuesto al inventario. Unos análisis dicen que se podrían aumentar el inventario en las tiendas de 24 días hasta 42 días que sería de gran utilidad en momentos como este.

LEE MÁS:

Puerto Rico: un país atrapado entre la burocracia y el azote de huracanes, por Gustavo Vélez

La economía de Puerto Rico de desastre en destastre, por Ricardo Guzmán López de Victoria

Emergencia en Puerto Rico: relevantes recursos militares, por Carlos Cuebas