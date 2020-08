El incierto futuro de la economía colaborativa, o “Gig Economy”

La economía por encargo, conocida como “Gig Economy”, es una modalidad de proveer servicios que recientemente ha tenido un auge inmenso. Discutiremos algunos de sus elementos a continuación.

¿Qué es la economía por encargo?

La economía por encargo es un sistema donde se encuentran proveedores independientes para proveer algún servicio de duración limitada. Actualmente se encuentran servicios de economía por encargo para mensajería, preparar presentaciones, pasear mascotas, hacer compras y proveer prácticamente cualquier servicio que se nos pueda ocurrir. El artículo “What Exactly is the Sharing economy del World Economic Forum”, explica que el término no tiene una definición “oficial” y a veces se confunde o se usa de forma indistinta con el término economía colaborativa (“Shared Economy”). Como regla general la economía colaborativa se basa en compartir activos que no están siendo usados a toda su capacidad. Un ejemplo de ésta serían las plataformas de Airbnb o Homeaway donde se alquilan propiedades inmuebles mediante una aplicación digital. Hay casos que no son tan claros en la clasificación como por ejemplo servicios de transportación como Uber y Lyft que usan activos para proveer servicios.

¿Cuáles son sus ventajas y desventajas?

La mayor ventaja para los proveedores de servicios en la economía por encargo es la flexibilidad en cuanto a cómo y cuándo los proveerán. Esta flexibilidad los hace accesibles a personas que no pueden dedicarle 40 horas a la semana a proveer el servicio, como estudiantes, padres solteros o personas con un empleo regular.

La mayor desventaja para los proveedores es su tratamiento como contratistas independientes ya que no tienen derechos a beneficios como días de enfermedad o vacaciones, seguro médico o planes de compensación diferida. En Puerto Rico tampoco tendrían derecho a la mesada por despido injustificado o al bono de Navidad. Finalmente, los proveedores tienen que atender sus obligaciones legales y contributivas de forma individual sin la aportación o colaboración de un patrono.

Estadísticas de la economía por encargo

En el Artículo “Gig Economy: Definition, Statistics & Trends” (2020 Update) se recogen varias estadísticas sumamente interesantes de EE.UU. que incluyen:

36% de todos los trabajadores de EE.UU. participa en la economía por encargo

Para 44% de los proveedores de servicio, esta es su fuente principal de ingreso

A uno de cada seis empleados regulares les gustaría migrar a la economía por encargo

55% de los proveedores de servicios por encargo, tienen empleos regulares

76% de los proveedores de servicios por encargo, no lo dejarían por un empleo regular

A nivel local para el 2019 había 1,500 taxistas y más de 4,000 conductores de Uber

¿Cómo se ha reaccionado recientemente en tiempos de pandemia?

La pandemia del COVID-19 ha afectado severamente a muchas de estas empresas que ofrecen servicios por encargo pues han sufrido grandes pérdidas económicas. The Visual Capitalist publicó la infografía titulada “Visualizing Layoffs At Prominent Startups Triggered by COVID-19”. Allí se menciona que Uber ha despedido 6,700 personas (25% de su fuerza laboral, Lyft 982 personas (17% de su fuerza laboral) y Glassdoor a 300 personas (30% de su fuerza laboral). Si estas entidades han tenido que despedir empleados, los ingresos de los proveedores de servicios tienen que haberse afectado grandemente. Como ya mencionamos ellos no tienen beneficios de plan médico, vacaciones o días por enfermedad.

El CEO de Uber, Dara Khosrowshahi, escribió el artículo “I am the CEO of UBER: Gig Workers Deserve Better” donde hace recomendaciones para el futuro de la economía por encargo. Él plantea que el sistema actual es uno binario donde se debe escoger entre flexibilidad o beneficios como empleado. Él entiende que es recomendable proveer beneficios adicionales a sus conductores pero esto no debería causar que los clasifiquen como empleados, que lo haría demasiado costoso para la empresa. Se propone que se cree una entidad del gobierno donde se depositen beneficios a nombre de los conductores sin tratarlos como empleados. La entidad sería del gobierno por si el conductor cambia de plataforma para que pueda continuar accediendo sus beneficios. El conductor podría retirar dicha cantidad y tendría la opción de decidir si la usaría para licencias, planes médicos o para su retiro.

Khosrowshahi comenta que aunque los planes médicos es probablemente el beneficio más importante, muchos conductores ya tienen plan médico pues tienen un empleo regular o tienen derecho a participar en algún otro plan. En “Uber’s Next Idea: A New Labor Law”, Noam Sheiber reacciona al primer artículo diciendo que la propuesta hace bastante sentido. Sin embargo éste critica la plataforma de Uber pues está diseñada para proveer los servicios a precios artificialmente bajos subsidiados por la poca compensación pagada a los conductores.

¿Qué ha pasado a nivel de legislación y jurisprudencia estatal?

El tratamiento de los proveedores de servicios en la economía por encargo está siendo evaluado activamente. En el estudio “Ready, Fire Aim” de la Cámara de Comercio Estadounidense, se menciona que aunque algunos estados como Florida están flexibilizando las reglas, la gran mayoría, como Nueva York y California, están siendo bastante rigurosos con estas empresas clasificando a los proveedores de servicios como empleados. En el caso de Dynamex del Tribunal Supremo de California establece ciertos criterios que se tienen que cumplir para ser contratista independiente. Plataformas como UBER o Lyft no los pueden cumplir y tan reciente como esta semana se decidió otro caso en contra de UBER tratando a los conductores como empleados. UBER y Lyft dijeron esta semana, que de sostenerse esa postura, considerarían cerrar sus operaciones en California.

En Puerto Rico se firmó la Ley 51-2019 para requerir la creación de guías y políticas para incentivar la Economía Colaborativa (recuerden: se usan los términos de forma indistinta). No se hace mención de la situación de ser empleado versus contratista independiente. Sin duda ese es un elemento que se tendrá que dilucidar para que sea menos incierto el futuro de la economía por encargo.