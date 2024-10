Aunque trabajar mucho conlleva ciertos beneficios e incluso se ve como una virtud en la sociedad moderna, debemos cuidarnos de no cruzar la raya de desarrollar una adicción al trabajo. La profesora Malissa Clark discute extensivamente este tema en su libro Never Not Working y recientemente en la serie Overcoming Overwork del Harvard Business Review. A continuación, algunos puntos discutidos en estas publicaciones.