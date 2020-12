Ganadores y perdedores del gobierno federal

En un artículo publicado en 2014 en The Atlantic, titulado “Which States are Givers and Which are Takers” el autor explica que la mayoría de los estados reciben más fondos de los que aportan al gobierno federal. En dicho artículo (que se revisó en el 2017) solo 14 estados aportaban más de lo que recibían. Los otros 36 estados, más el Distrito de Colombia recibían más de lo que aportaban al gobierno federal. En ese artículo Carolina del Sur resultaba como el “ganador” pues recibía $7.87 del gobierno federal por cada $1.00 de impuestos federales pagados.