Información financiera que todo dueño debe conocer
Astrid Navarro-Vázquez explica cuáles son los documentos financieros que debes tener al día
19 de octubre de 2026 - 10:15 PM
19 de octubre de 2026 - 10:15 PM
En una primera parte de este contenido, discutimos la importancia del estado de situación y cómo este permite entender la liquidez y estabilidad financiera del negocio. También recalcamos el rol del dueño del negocio, quien debe comprender los elementos básicos de sus estados financieros y revisarlos con regularidad. El segundo documento financiero esencial que todo empresario debe conocer es el estado de ingresos y gastos, el cual muestra el desempeño del negocio durante un período específico.
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