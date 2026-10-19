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prima:Información financiera que todo dueño debe conocer

Astrid Navarro-Vázquez explica cuáles son los documentos financieros que debes tener al día

19 de octubre de 2026 - 10:15 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Los préstamos personales se encuentran entre las opciones más viables para consolidar deudas de tarjetas de crédito. (Shutterstock)
El análisis continuo del estado de ingresos y gastos permite identificar tendencias, mejorar la eficiencia operativa y fortalecer la rentabilidad del negocio, asegura Astrid Navarro Vázquez.

En una primera parte de este contenido, discutimos la importancia del estado de situación y cómo este permite entender la liquidez y estabilidad financiera del negocio. También recalcamos el rol del dueño del negocio, quien debe comprender los elementos básicos de sus estados financieros y revisarlos con regularidad. El segundo documento financiero esencial que todo empresario debe conocer es el estado de ingresos y gastos, el cual muestra el desempeño del negocio durante un período específico.

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Astrid Navarro Vázquez

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Instructora de Impulse Business and Finance para Grupo Guayacán
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