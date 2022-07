La actualidad macroeconómica de Puerto Rico

Tanto el índice de actividad económica como los indicadores del mercado laboral apuntan a que la economía de Puerto Rico está creciendo desde al menos marzo de 2021. En particular, el IAE se mantuvo en 125.1 en el mes de abril de 2022 (el último mes publicado), por encima del 120.9 de abril de 2021. Esta cifra es conservadora ya que el consumo energético es un componente del IAE, pero no incluye el consumo de energía solar de las viviendas que no le venden de la Autoridad de Energía Eléctrica.