El poder político… asesino de muchas conciencias

Palabra: poder

Significado: la lógica del ejercicio de las funciones por parte de las personas que ocupan un cargo representativo dentro del gobierno.

Etimología: viene del bajo latín o latín vulgar “potēre”

“La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder supremo”, Cicerón

Tocamos fondo y debajo del fondo, solo existe el abismo. Solo existe la más absoluta oscuridad. Solo existen las más espesas tinieblas.

El camino está cortado por los escombros de la deshonestidad, el impudor, la indecencia.

Somos una sociedad maltratada por la mentira y la desvergüenza del juego político. Una sociedad secuestrada por aquellos que hablan de ley y orden, de transparencia, y a la primera oportunidad que tienen en sus manos solo escupen falsedad tras falsedad. Una sociedad hipnotizada por el fanatismo y la difamación de bando contra bando, de partido contra partido, solo por el embriagante, el seductor, el arrebatador sabor del poder político.

Sí, ese poder que suele ser el asesino de muchas conciencias. Lo hemos visto tantas veces, como también hemos observado la esperanza desvanecerse con el profundo dolor de lo que eso implica para cualquier sociedad.

No se puede enterrar la democracia un ratito para luego desenterrarla, intentar quitarle el sucio por encima y ponerla a “funcionar” otra vez.

“La democracia sustituye el nombramiento hecho por una minoría corrompida”, George Bernard Shaw

Los dos partidos políticos que han dominado en la isla, a los que les hemos entregado en bandeja de oro ese poder, están en el desfiladero del desprestigio en este momento. Se juntaron el domingo para desfalcar nuestra democracia y poco después, volvieron a los golpes y los ataques de lado y lado como si nada, como si ambos, el PPD y el PNP, no fueran igual de responsables.

No es tan simple como pasar la página. No, no es tan sencillo.

Y, entonces, pretenden varios acallar los resultados que legalmente emitieron los electores en los colegios y unidades que sí lograron finalizar el proceso. Ese sufragio hay que protegerlo con la vida, porque es el verdadero significado de la democracia.

Necesitaremos como país ver cómo aseamos la descomposición del sistema electoral con lo ocurrido, aunque sea difícil porque a estas alturas y mientras más pasa el tiempo, llegó al grado de podredumbre.

Solo nosotros, los ciudadanos que sí tenemos el poder del sufragio en nuestras manos y a los que se deben cada uno de los políticos, podemos lavar nuestro aparato electoral de todas las manchas acumuladas para devolverle la pulcritud y la pureza de la que gozaba y de la que nos sentíamos tan orgullosos.

“La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo”, Abraham Lincoln

El Tribunal Supremo es en este momento tan crucial el custodio de nuestra democracia a través de los pleitos incoados. Tiene ante sí varias demandas para desde esa rama darle protección a los miles de ciudadanos que sí pudieron ejercer su voto, para que se cumpla con la ley y para que se permita continuar con la votación lo antes posible.

Empezar de cero podría ser peor, porque significaría botar a la basura la voz y el dictamen de cada elector en los colegios de votación que sí pudieron culminar el proceso. Me atribula que en la “solución” caigamos aún más hondo.

De momento, el Supremo le prohibió al PPD la divulgación de resultados electorales. Y pienso que es normal en el punto en que nos encontramos y en especial, porque aún no han bajado con la decisión que todos esperamos.

El desgaste es monumental y en ese panel de jueces asociados del Supremo ponemos nuestra última esperanza.

Hay que dejar que este proceso culmine, como un antibiótico contra la desfachatez y la deshonra al pueblo.

El daño está consumado.

¿Quién gana? Nadie, todos perdemos.

Lo único que provoca todo este entuerto es que aquellos que migraron no encuentren fuerzas para regresar, que sintamos que ya nada sirve en nuestro país y que los electores desconfíen cada vez en su sistema. Que los indecisos comiencen a ver como tabla de salvación a partidos emergentes, como Victoria Ciudadana, lo que en todo caso seguirá restándole más oxígeno al PPD.

¿Nos recobraremos? No lo creo… esta cicatriz de decepción siempre va a supurar suspicacia.

¿Quién tiene el poder? Usted y yo, no ellos.

“El que ha perdido el honor ya no puede perder más”, Publio Siro.