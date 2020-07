Las mentiras de Wanda

Palabra: mentir

Significado: decir deliberadamente lo contrario de lo que se sabe, se cree o se piensa que es verdad con el fin de engañar a alguien.

Etimología: viene del latín mentiri.

“El castigo del embustero es no ser creído, aun cuando diga la verdad” - Aristóteles.

Los traspiés, las contradicciones y las improvisaciones de Wanda Vázquez desde que se convirtió en gobernadora por tropiezos del azar y no por voluntad del electorado puertorriqueño, se quedan cortas con lo que ha sido la constante en los 11 meses de su administración: las mentiras.

En este punto de su vida pública, su credibilidad es prácticamente cero. Solo hay que mirar los comentarios en las redes sociales por cada cosa que publica para darse cuenta de que ya muy pocos le creen. Cuando un gobernante se mete en una burbuja de aduladores y se aísla de su realidad, poco puede esperarse. Ese es el gran mal que muchos de los inquilinos del Palacio de Santa Catalina padecen.

¿Por qué la gente no le cree a Wanda? Pues es muy simple, no le creen porque las mentiras han sido tantas que el hastío succionó la confianza que se le entregó en medio de la estela de caos que dejó la salida estrepitosa de su exjefe Ricardo Rosselló hace casi un año.

“La única verdad es la realidad” - Aristóteles.

Si uno se sienta y observa con calma ese récord nefasto, entiende porqué tantos ya no le creen.

El último capítulo con el despido de la exsecretaria de Justicia, Dennise Longo, y el referido a la Oficina del Fiscal Especial Independiente (OFEI) contra la gobernadora y que terminó de tramitar antes de irse, ha puesto en una situación de extremo peligro a la figura de Wanda porque está salpicado de un potencial delito de obstrucción a la justicia. Eso, solo el tiempo y la evidencia lo confirmarán.

Y ahora, la “renuncia” de la sustituta de Longo, que fue la que mandó a parar la entrega de los referidos ante la OFEI, lejos de cerrar el capítulo lo abre aún más.

“Así como los ojos de los murciélagos se ofuscan a la luz del día, de la misma manera a la inteligencia de nuestra alma la ofuscan las cosas evidentes” - Aristóteles.

Siéntese un rato y vea por qué llaman embustera y mentirosa a Wanda. Su lema es que su gobierno es uno de ley y orden, que ella se debe a “mi pueblo de Puerto Rico” y que esa es su “maquinaria de campaña”… Veamos.

A pesar de que el país estaba en shock con la desaparición de vagones con suministros que no se entregaron a los damnificados del huracán María, Wanda, entonces secretaria de Justicia, se negó a investigarlo cuando aparecieron unos en una finca privada. Eso le ganó una reprimenda pública del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz y la condena casi unánime del país.

Luego, el 26 de julio de 2018 se reveló que en el escandaloso chat de Whatsapp ella había tenido un intercambio con el entonces secretario de la Gobernación, Raúl Maldonado, en el que le dice que era mejor no darle paso en Justicia a un informe sobre los vagones porque así “no me pone en posición de investigar y emitir expresiones”.

“No se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho” - Aristóteles.

Todavía no era gobernadora y ya cargaba con ese peso. Con la salida de Rosselló dijo de forma reiterada que no le interesaba ser gobernadora y era mentira. Jugaba el ajedrez de las fichas y se abrazó al cargo que constitucionalmente le correspondía porque no había un secretario de Estado. Al final, juró el 2 de agosto de 2019 y de ahí en adelante, los embustes y entuertos han sido parte integral de su gobierno.

Dijo que no se mudaría a La Fortaleza, pero lo hizo semanas más tarde de haberlo dicho. Mintió.

Comenzó a ganarse a la gente con la apertura al diálogo que entabló, pero la luna de miel duró muy poco. A días de juramentar, reveló que la lucha por la estadidad no era su prioridad y con ello se ganó el rechazo casi unánime del liderato del PNP porque se trataba de una promesa de campaña y porque es el ideal por el que existen como colectividad. Cuando se le llenó el cuarto de agua, recogió velas y tras haber reiterado que no le interesaba correr para un puesto político, resultó ser otra mentira porque sí lo hizo y con ello fue que, entonces, abrazó la lucha por la estadidad. Wanda le mintió a los penepés.

Vinieron los terremotos en el área suroeste y la improvisación comenzó a llenar las sacudidas de la Tierra. Parecía que estábamos a la deriva y la escalada de embustes retomó su vuelo.

El escándalo del almacén de Ponce, que es parte de los referidos de Longo a la OFEI, fue el gran debut. Primero dijo que no lo sabía. Luego, admitió que todos lo sabían después de que el destituido comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Carlos Acevedo, asegurara que ella y su secretario de Estado, Elmer Román, en efecto conocían de la existencia de ese almacén con suministros bajo llave y que ambos se habían apartado del protocolo de respuesta del plan operacional para eventos desastrosos que los dos habían firmado. Mintió otra vez.

En medio de la tragedia, colgó un vídeo en sus redes sociales usando a los damnificados y su dolor para hacer política. Dijo que lo que buscaba era mostrar empatía y que nadie tenía que interpretarla, como si ella fuera un halo de luz y su gobierno un ejemplo de transparencia. Eso fue el 7 de febrero del 2020. La simpleza de informar cómo se había subvencionado se convirtió en otro escándalo. Ella decía que no se usaron fondos de La Fortaleza y su jefe de campaña, Jorge Dávila, que no era un anuncio político, que era un vídeo “silvestre”. Todos saben que no lo es por su calidad de producción. Tres días después, la Comisión Estatal de Elecciones confirmó que no se les solicitó permiso para un anuncio proselitista, como se exige en año electoral. Terminaron diciendo que había sido una “expresión personal en sus cuentas”. Wanda mintió de nuevo.

El 27 de septiembre de 2019, le dio el visto bueno al plan de reducción de pensiones de la Junta de Supervisión Fiscal y a eso se suma el que, aunque había dicho que no habría alza en el servicio de electricidad, se fue al Capitolio a exigirle a los legisladores que aprobaran el plan de la AEE que conllevaba aumentos tarifarios. Los legisladores se mantuvieron firmes en no darle paso y se tuvo que retirar. Usó todo, incluyendo que si no fuera por ella no tendrían posibilidad de ganar otra elección. Fue grabada y el país la escuchó. Wanda mintió otra vez.

El 19 de enero de 2019, botó a los secretarios de la Vivienda y de Familia, Fernando Gil y Glorimar Andújar. Primero dijo que había sido porque respondieron con evasivas sus preguntas sobre el almacén de Ponce y el plan de repartir suministros a los damnificados. Luego se supo que destituyó a Andújar porque ella había sacado a la titular de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia, Surima Quiñones, bajo el conocimiento de que usó los suministros a damnificados para adelantar agendas políticas. Wanda mintió nuevamente.

Dos días después de la destitución del titular de Vivienda, Wanda da otro revés y dice que lo botó, no por lo del almacén de Ponce como había dicho, sino porque había puesto en juego los fondos federales CDBG que aún el gobierno de los Estados Unidos no había desembolsado. Wanda mintió de nuevo.

El 6 de marzo de 2019, la gobernadora pidió a la prensa que no le hablaran más del almacén y no asumió su responsabilidad como gobernadora, que es lo que por uso y costumbre hace. Ahora ese escándalo es eje de nuevos referidos a la OFEI.

“No se puede ser y no ser algo al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto” - Aristóteles.

Entonces, llegó la pandemia del COVID-19 y las mentiras afloraron desde el principio.

Wanda anunció que el Hospital Regional de Bayamón sería usado como base para atender los casos críticos. Fue el 19 de marzo pasado y 12 días después se reveló que era falso, que no podían depender de un hospital con solo 20 camas. El 3 de abril se informó que todos los hospitales recibirían casos. Wanda mintió de nuevo.

El escándalo de la compra de pruebas rápidas a la compañía Apex se esparció como pólvora. Wanda citó una conferencia de prensa con todo y documentos, como lo hizo para intentar justificar el despido de Longo, y tildó la pesquisa que en ese momento iniciaría la Cámara de Representantes como una de corte político y no genuina. El país vio día tras día cómo todo caía por su peso con las revelaciones de los testigos citados. La investigación culminó con referidos a autoridades estatales y federales. Wanda mintió otra vez.

Dijo que rastrearían a los pasajeros que arribaran a la isla, pero eso no pasó. El 13 de marzo, Wanda dijo que el Negociado de Aduanas y Protección de Frontera (CBP) estaba a cargo del rastreo de pasajeros y de inmediato, fue desmentida por el portavoz de la agencia federal, Jeffrey Quiñones. Wanda nos mintió. Por eso es que en el famoso vuelo de Iberia que arribó a la isla no se hizo nada con los que llegaron. Entonces, se aseguró que el rastreo estaba a cargo de la empresa Telemedik, que es la que suple la información de los que llegan por el aeropuerto. Fue el 29 de abril pasado y ese mismo día, la compañía reveló que eso era falso. El gobierno de Wanda mintió nuevamente.

“La duda es el principio de la sabiduría” - Aristóteles.

En el mensaje de Estado que brindó se atribuyó proyectos de Rosselló y el haber conseguido los miles de millones de dólares federales que la comisionada residente, Jenniffer González, logró inmersa en negociaciones con el gobierno de Donald Trump. Ni siquiera saben mentir cuando circularon una “invitación” a González a los actos protocolares del 4 de julio pasado, en la que hasta le pusieron mal el apellido. Feo, feo, feo que les quedó. Wanda mintió otra vez.

Las mentiras se extendieron como tentáculos en el área de educación y las inspecciones de las escuelas. Los datos brincaban y nada estaba claro.

El comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Desastres, el general José Burgos, renunció el martes y expresó que lo hacía por el ambiente político que no lo dejaba cumplir con su deber. A pesar de ese escrito, como si nos faltaran neuronas, la gobernadora dijo que fue por estrictas razones personales. Wanda dijo otra falsedad.

Y ahora se enfrenta a un referido, a un evento en el que la secretaria de Justicia que nombró y que ya se fue tras la advertencia de Rivera Schatz, Wandymar Burgos, tuvo la osadía de detener el proceso de entrega de seis cajas de evidencia ante la OFEI el viernes pasado.

Wanda dice que botó a Longo porque ella supuestamente iba a participar de una reunión sobre una pesquisa federal en torno al Departamento de Salud mientras su madre, Concepción Quiñones de Longo, aún trabajara allí. Longo dijo que eso era falso y explicó que esa reunión nunca se llevó a cabo, que tiene todo en orden y que está consciente de que no cometió acto ilegal ni antiético alguno.

Y para completar la gobernadora afirmó en radio que los que han entrevistado le dijeron que los fiscales del caso dicen que ahí no hay nada. Esto es muy serio. Las redes sociales se han llenado de encuestas sobre quién dice la verdad. ¿Por qué es que no le creen a Wanda? Ahí está su récord.

“Saber es acordarse” - Aristóteles.