10,000 crímenes

Dentro de dos semanas, cuando den las 12:00 y haga su entrada entre pirotecnia y trompetillas el 2023, el gobernador Pedro Pierluisi estará bailando y abrazándose bajo luces y confeti, en la televisión nacional de EE.UU (si no lo interrumpen como el año pasado), en un bacanal continental al que llaman el Dick Clark’s New New Years Rockin Eve que nos costó, no a él, sino a nosotros, una pesada palangana $3.5 millones.