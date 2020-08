A los historiadores del futuro

A los historiadores del futuro se les hará muy difícil entender lo ocurrido en la isla de Puerto Rico el 9 de agosto del año 2020 después de Cristo. Pero lo insólito, lo impensable, lo inaudito de lo acontecido ese día es solo parte del misterio.

El domingo no se pudo concluir una votación masiva, dispuesta por ley, solo por el bochornoso detalle de que a los lugares donde se reúne la gente a votar no llegaron los papeles que tienen las fotos, los nombres y a veces los apodos de las personas interesadas en ser escogidas en dicha elección.

Eso no pasó por causa de huracán, terremoto, inundaciones catastróficas, volcán en erupción, golpe de estado, guerra civil (literal), plaga, ni “acto de Dios”, como dicen algunos contratos. Fue simplemente por esto: no llegó el papel con la foto de “El Gordo” o de “Chino” (nombres reales de candidatos en la abortada primaria, en serio) para que sus simpatizantes pudieran hacerle la cruz debajo.

Empleados de la Comisión Estatal de Elecciones manejando el material que el domingo pasado no pudo ser distriuido en los centros de votación. (Ramón "Tonito" Zayas)

A los historiadores del futuro (como a algunos de los que miramos estos eventos ahora en tiempo real) eso les va a resultar increíble. Igual de increíble, aunque tristemente no inesperado es lo que viene después: nadie está investigando el monumental fiasco. Ni el Departamento de Justicia. Ni la Legislatura. Ni el gobierno de Estados Unidos. Ni la OEA, la ONU, CARICOM, CIA, UE ni ninguna de las otras siglas cuyas narices nunca están fuera de cosas como estas cuando pasan en otros sitios.

A nadie le parece que se haya hecho algo aquí por lo cual alguien deba pagar.

El Tribunal Supremo decidió esta noche que se vuelve a votar el domingo donde no hubo votación por ocho horas la vez anterior y no permitirá, como querían algunos con el obvio propósito de influir en los que no han votado, que se divulguen los resultados parciales del pasado domingo.

Quiera Dios o Alá o Buda o el que sea (el historial con esta gente pone a uno a confiarle a dioses cosas que debían ser de competencia enteramente humana) que el domingo próximo sí se pueda votar, por su gordo, su flaco, su chino o su occidental favorito. Quieran los dioses, también, (y esto, increíblemente, también está peligro) que los votos se puedan contar rápido y sin trauma. Ojalá y hayamos visto el último episodio de esta tragedia.

Mas incluso si de ahora en adelanto todo fuera como los ejércitos romanos al mando de Tito Quincio Flaminio marchando implacables sobre Macedonia en el 197 antes de Cristo, no podemos dejar atrás el más vergonzoso evento en la historia de procesos electorales en Puerto Rico.

Este trauma le ha causado una herida irreparable a la confianza del país en la institución electoral. Le ha costado millones de dólares al emaciado presupuesto del gobierno de Puerto Rico.

El Tribunal Supremo decidió que la votación continúe el próximo domingo.

Las actuaciones irresponsables, temerarias, negligentes y posiblemente criminales de los que tenían a cargo este proceso no pueden ser enterradas. La impunidad es una dolencia perniciosa que ha afectado todos los órganos de nuestra vida colectiva. Lo vemos todos los días en demasiados ámbitos. Aquí alguien falló. Alguien no cumplió con el deber por el que tan bien se le paga.

¿Quién no envió a tiempo las órdenes para la impresión de las papeletas? ¿Quién no se aseguró de que las órdenes no se estuvieran trabajando? ¿Quién fue el responsable de que después que se habían enviado a imprenta las papeletas del PNP se pidiera la devolución porque contenían errores?

¿Quién decidió no advertirle al pueblo de Puerto Rico que el evento del pasado domingo no se iba a poder llevar a cabo y obligaron a miles a salir de sus casas, con el Covid-19 por ahí como un animal silvestre, sabiendo que no se iba a poder votar? ¿Por qué estas preguntas se están haciendo en esta columna, y en otros espacios periodísticos y no en un salón de interrogatorios del Departamento de Justicia?

¿Es que, acaso, no tienen vergüenza?