Cuando el sociólogo estadounidense Barry Glassner dijo, en su popular libro de 2018, “The Culture of Fear: Why Americans Are Afraid of the Wrong Things”, que “la instigación al miedo sigue siendo la herramienta más efectiva en política, distrayendo a los ciudadanos de temas urgentes al enfocarse en amenazas exageradas o tergiversadas”, parecía que hablaba de las campañas de siempre en Puerto Rico.