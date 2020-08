La última frontera

El colapso institucional del que hace un tiempo sufre Puerto Rico entró hoy en una nueva y pavorosa fase. Antes de hoy, cuando veíamos a la institucionalidad derruirse en torno nuestro, desde las ruinas humeantes evitábamos la locura contemplando el horizonte, viendo la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y pensando que ese organismo nos garantizaba que si queríamos cambiar el gobierno podíamos hacerlo.

Desde hoy, ya ni eso nos queda. Cruzamos una última frontera. Por primera vez en su historia, a la CEE le pasó lo impensable: fracasó en la celebración de un evento electoral. No hay cosa más insólita en la que se pueda pensar en el Puerto Rico de hoy: una agencia que está todo el cuatrienio abierta y gastando sin ninguna función indispensable, falla en uno de los dos o tres días al cuatrienio en que tienen que trabajar.

Las primarias que no pudieron concluir hoy continuarán, dicen, el próximo domingo. Pero hay dudas muy legítimas sobre el marco legal en que eso ocurrirá. Desde mañana, lloverán los pleitos. Si se logra que las primarias continúen el próximo domingo, vendrán más pleitos. Los derrotados verán en el caos, y no puede decirse que sin bases razonables, la coyuntura para ver si pueden lograr una revancha inmediata.

Funcionarios electorales aguardan la llegada de las boletas el domingo 9 de agosto de 2020 en un centro de votación en Carolina, Puerto Rico. (Foto Dánica Coto / The Associated Press)

Vienen tiempos demasiado complicados.

Pase lo que pase, el resultado de esta primaria estará manchado. Entre otros problemas, la interrupción de una semana en el proceso de votación se presta para que personeros de todos los candidatos empiecen a filtrar supuestos resultados que, legítimos o no, tienen el resultado de influir indebidamente en el ánimo de los que no han votado. Pasa con el voto adelantado, el de los encamados, confinados, etc. Ya hoy en la tarde pasaba con los que votaron en las primarias.

No se puede culpar tampoco al que no acepte las explicaciones de por qué, con tanto tiempo de preparación, el día de votar faltó lo más esencial en una votación: la dichosa papeleta. Volaban por el aire como las cenizas de un incendio de grandes proporciones todo tipo de teorías. Lo ocurrido ayer es gasolina para todas las suspicacias del mundo.

Esto es algo que nunca había ocurrido. En el país en el que nada funciona, la CEE, a pesar de sus problemas, que no son pocos, era una isla en sí misma. La gente se inscribía, votaba y el mismo día de las elecciones, por lo general, sabía el resultado y el resultado era casi siempre confiable. Eso es más de lo que podía decirse de casi cualquier otra agencia del gobierno de Puerto Rico.

La democracia ficticia que tenemos en Puerto Rico tiene muchos problemas, pero ese no era uno: la gente podía votar y se respeta por lo que hubiera votado.

No es posible sobrestimar cuán grave es esto para nuestra ya complicada convivencia colectiva. Todos hemos visto lo que pasa en sitios donde no hay confianza en sus sistemas electorales. Hemos visto la tensión, la crispación, la violencia y hasta la sangre. Eso no es algo que absolutamente nadie quiera (al menos en voz alta) para Puerto Rico.

Las papeletas llegaron tarde a todos los centros de votación en la isla, como arriba, en Isabela. (Xavier Araujo)

Los desafortunados eventos de hoy se dan, y esto lo hace más inquietante aún, con el calendario corriendo hacia las elecciones generales, un evento de muchas maneras harto más complejo que las primarias, previsto para dentro de menos de tres meses. A menos que algo drástico ocurra, de ese evento estarán a cargo los mismos que dirigieron el ignominioso caos que todos vimos ese domingo.

Tres meses es tiempo suficiente para garantizarle a Puerto Rico un proceso de votación confiable. Pero tres meses también se van volando. El tiempo también parecía suficiente para la primaria que hoy no se pudo llevar a cabo, la cual, de paso, estaba prevista originalmente para junio, pero fue retrasada por causa de la pandemia del COVID-19.

Toda la sociedad tiene que estar muy atenta. Bajo ninguna circunstancia podemos permitir que nada parecido a lo acontecido hoy macule la elección general de noviembre. Va a costar mucho recuperar la confianza que se perdió hoy. El 3 de noviembre da una buena oportunidad de empezar a confiar otra vez.