Un problema imaginario

Vamos a empezar hoy desvelando un secreto, no muy bien guardado: por años, en Puerto Rico no se ha registrado ni un solo aborto practicado a las 22 semanas de embarazo, mucho menos más allá de eso, según estadísticas oficiales del Departamento de Salud, que es quien registra esos procedimientos aquí. En la época de la post-verdad que vivimos, alguien dirá que esa estadística no es creíble. Toca entonces al que no crea, desmentirla, pero con evidencia, no conjeturas.