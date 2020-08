Un sobre en la gaveta

La única persona sorprendida en Puerto Rico por los actos que esta semana llevaron a los arrestos de los legisladores María Milagros Charbonier y Nelson del Valle fue Carlos “Johnny” Méndez, presidente de la Cámara de Representantes.

El hombre, que es legislador desde 2004, fue portavoz de la mayoría del 2011 al 2012 y preside la Cámara desde el 2017, parece que no sabía que sus compañeros podían pagarle cuanto les viniera en gana a sus empleados.

La denuncia del gobierno de Estados Unidos contra Charbonier y Del Valle es que les dieron salarios de ejecutivo a empleados de bajo nivel – incluso más altos que los del mismo legislador – para que les devolvieran por debajo de la mesa parte de lo devengado.

En el caso de Charbonier, la denuncia es que su empleada Frances Acevedo a veces le dejaba el dinero en la gaveta de su guagua.

Méndez parece que tampoco sabía, o no recordaba, que estos no son los primeros imputados de argucias así. De hecho, entre los muchos crímenes por los que tuvo que responder Edison Misla Aldarondo, expresidente de la Cámara de Representantes, fue que le dio un contrato de $4,000 mensuales al exlegislador Freddie Valentín a cambio de un “diezmo” de $1,000. Valentín le entrega entregaba los chavos en suculento sobrecito con $,1,000 en cascajo adentro.

Carlos "Johnny" Méndez promete ahora, casi al final del cuatrienio, que creará un plan de clasificación y retribución en la Cámara de Representantes

Tantos años en la Legislatura y Méndez, quien ha reconocido que lleva meses, si no años, respondiendo preguntas de investigadores federales sobre varios legisladores, no sabía que no existen los controles administrativos que existen en cualquier sitio (no digamos ya donde se brega con fondos públicos) para evitar que a la gente se le vaya la mano con el dinero ajeno.

Ahora es que dice que va a crear “un plan de clasificación y retribución” para que no pase lo que tiene hoy a Charbonier y Del Valle en aroma de reo: salarios sin proporción alguna con las funciones de los imputados.

No se puede culpar al que no crea que Méndez no sabía cómo son las cosas en donde ha trabajado por casi 16 años. No sería de orate, tampoco, pensar que lo que pasa es que a Méndez esto no le importó hasta que no sintió las ominosas pisadas de los agentes del FBI por los pasillos del Capitolio.

No se puede culpar, tampoco, al que crea que esto es así por diseño. Es decir, que no existen controles para que puedan pasar las cosas que Estados Unidos alega que hicieron Charbonier y Del Valle: enriquecerse ilícitamente a costa de los raquíticos recursos del Estado Libre Asociado (ELA).

La orgía de contrataciones y salarios desmesurados en la Asamblea Legislativa es cosa legendaria. Hace menos de un año, este mismo periódico reportó que en los primeros dos años de cuatrienio en la Cámara de Representantes, que tiene 51 miembros, se dieron más de 1,000 contratos.

Algunos de los contratados ganaban en un mes más que lo que gana muchos empleados públicos en todo un año. Había dos sujetos en particular - Oriol Campos e Hiram Rivera López – que ganaban $26,000 el primero y $39,000 el segundo, al mes.

Dos hermanos – Ángel y Héctor Díaz Vanga – tenían contratos que ascendían al millón anual. Abundan los contratos de $50 y $75 la hora por tareas tan inocuas como como “representar al legislador” u “organizar actividades en el distrito”.

Estos salarios de dan el mismo país, y de parte del mismo gobierno, que está en bancarrota porque no puede pagar su deuda, que tiene maestros a menos de $2,000 al mes y que le pesetea los servicios a los niños de educación especial, entre muchas otras manifestaciones de precariedad.

No en todos estos tratos se cometen actos de corrupción según definidos por las leyes de Puerto Rico y Estados Unidos. Pero más de uno tiene un vaho a truco que ahoga.

A veces solo hace falta que alguien se enchisme para que suelte lo que sabe. Eso parece que fue lo que pasó a Del Valle y a Charbonier, de quien se dice que fue delatada por un exempleado que quedó descontento incluso después de que le diera un contrato, imaginen, de $20,000 al mes.

Ángel Figueroa Cruz, exdirector de la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado, aceptó su culpa en un esquema de corrupción por el que fue arrestado el año pasado.

En el Senado, la cosa no es muy distinta.

Allí, el presidente Thomas Rivera Schatz creó la llamada “Oficina de Asuntos Gubernamentales”, donde tiene bajo contrato a decenas de personas, muchas de ellas políticos derrotados o familiares de estos. Miembros del propio Senado no tienen claro qué se esa oficina.

La operación cuesta un millón de dólares al año. Su primer director, Ángel D. Figueroa Cruz, se declaró culpable de fraude tras ser arrestado junto a dos colaboradores políticos de Rivera Schatz en mayo del año pasado, por un esquema de contrataciones fantasmas.

En otros años, bajo el mando de otros líderes u otros partidos, hemos visto escándalos similares.

Sangra áun la herida, por ejemplo, que causó el caso del expresidente cameral Jaime Perelló y su vinculación con el corrupto recaudador Anaudi Hernández.

Refuerzan todos estos eventos la sensación de que el país es víctima de un saqueo de gente que entra a la política solo para tener acceso a un lucro por el que jamás podrían optar fuera de ese mundo.

Se va nombre por nombre en las contrataciones en la Asamblea Legislativa y no dan los dedos de un ciempiés para contar los familiares de políticos. Desde afuera se ve el panorama con indignación y con sensación de impotencia.

La impotencia no tiene que ser. Hay cómo ponerle freno a este problema de manera relativamente sencilla.

La corrupción es un problema complejísimo. En algunos casos, no están del todo en nuestras manos las herramientas para combatirla.

Por ejemplo, una de sus principalísimas causas es el maridaje entre políticos, contratistas y donantes de campaña. Se argumenta que esa parte del problema se puede combatir restringiendo la entrada de dinero privado a los comités políticos o limitando el tiempo de campaña.

Pero, por ser Puerto Rico colonia de Estados Unidos, nos aplican importantes restricciones impuestas desde allá sobre cómo se puede intentar detener la entrada de dinero privado a las campañas políticas.

Pero, en el caso de la Asamblea Legislativa se puede minimizar la corrupción solo con un poco de voluntad. Es posible, por ejemplo, prohibir las contrataciones por parte de legisladores. Así es en el Congreso de Estados Unidos, que aquí presuntamente tanto admiran.

Nelson del Valle, representante PNP de Toa Alta, fue arrestado el jueves por el gobierno de Estados Unidos, que le acusa de corrupción. (JUAN LUIS MARTINEZ)

Hay allá cuerpos de asesores y oficinas técnicas, con personal de carrera muy eficiente, que les suplen a los congresistas todos los servicios que aquí ofrecen contratistas a $100 la hora o $20,000 al mes.

Se puede, también, hacer lo que ahora, con las pesquisas ya ahogándolo, dice que va a hacer Johnny Méndez: establecer una escala salarial de la que no se pueda salir ningún legislador que quiera subirle el salario a ningún “ponchapapeles” para que después vaya a estar dejándose sobrecitos gorditos en la gaveta de la guagua.

Eso se puede hacer fácil y rápido.

No elimina la corrupción. El Congreso de Estados Unidos es un cuerpo brutalmente corrupto. Pero evitar esquemas como el imputado a Charbonier y Del Valle y permitiría a las autoridades prestarle atención a tramas quizás más complejas.

Hay elecciones en menos de tres meses. Pregúntese quién tiene la voluntad de emprender un cambio sencillo, pero trascendental como este y quién quiere que continúen las condiciones que permiten se pueda seguir dejando el sobre en la gaveta. Después no diga que no estaba advertido.