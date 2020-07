Diccionario de jeroglíficos

Las maestras lo saben y lo sufren. Sus estudiantes que ya fueron iniciados en el moderno y contagioso arte del texteo intentan trasladar a sus trabajos escritos las abreviaturas y los códigos que usan en las redes sociales. Sin piedad, la mayoría resta puntos con tinta roja a diestra y siniestra hasta que entiendan que no es correcto y que para usar abreviaturas primero hay que saber escribir la palabra completa. No corras sin saber caminar.

Cada generación tiene su jerga, sus códigos “secretos” de comunicación y no pretendo reclamar una silla en la Real Academia de la Lengua Española. Son etapas y algunas palabras se quedarán con nosotros para siempre, porque siempre algo estará “gufiao” o, si lo desconoces, aceptas que no tienes NPI del asunto, como todavía hacen los míos.

Lo que ahora me divierte, por no decir que sufro al intentar descifrarlas, es que ya no se trata solo de palabras propias de la juventud sino de abreviaturas distintivas del lenguaje de redes sociales. Y que estas varían según la red social, el grupo demográfico que las utiliza y hasta el país, ya que responden a la jerga y a las experiencias de la zona.

PUBLICIDAD

Confieso que tardé en entender que “tmb” es también, que me resultó fácil identificar el “tq” de “te quiero” y que se me fue el tren con “qsy”. ¿Qué es? Qué sé yo. Cuando ya ejercitas el ojo, descubres que “qro” es quiero.

Y como somos la isla del spanglish, las abreviaturas en inglés son la norma, más allá de las clásicas “OMG” para Oh My God o “TKS” para thanks. Los jovencitos no usan “YOLO”, pero los adultos sí cuando quieren decir you only live once. Hay consenso generacional con “IDK” para I don’t know, “LOL” para laugh out loud, “IDC” para I don’t care y para “BAE” o before anyone else. Nuestro NPI también fue heredado.

Igualmente existe toda una variedad de abreviaturas para palabras groseras, términos alusivos al cyberbullying y para el sexo, virtual o presencial, que algunos abrevian como “53X”. “GNOC” para muchos significa get naked on camera. Para zafarse de una conversación no deseada, “GTG”, de got to go, es suficiente y si vas a confesar algo, “IRL” anticipa una vivencia pues significa in real life.

Si leer implica interpretar códigos y sonidos, los devotos más jóvenes de estas abreviaturas deben tener claro que estas no sobreviven fuera de las pantallas de sus aparatos tecnológicos. Esos tríos de consonantes hacen casi imposible usarlos en la comunicación verbal. Ni R2D2 podría decir “tmb tq” y ser entendido. O tal vez sí. Quizás comenzamos a dominar un refinado lenguaje intergaláctico.