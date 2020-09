Las urnas llaman

Suenan los tambores en las Juntas de Inscripción Permanente. Las constantes filas en su exterior, porque en tiempos de COVID-19 no entramos en manada a las oficinas gubernamentales de servicio, solo anticipan una cosa. Es probable que no se repita la inusual apatía que caracterizó a los votantes en los comicios generales del 2016.

Espero “enmascarillada” con la distancia suficiente como para que ningún germen me alcance, pero tan cerca de otros como para escuchar las conversaciones a viva voz en sus celulares. Somos cinco en turno y representamos distintos segmentos demográficos. Nuestras intenciones son variadas. Yo hago el cambio de dirección que le debía a mi tarjeta hace años y que me confinaba al salón de electores añadidos a mano el día de la votación, ese en el que todos los representantes de partido te miran con recelo.

Uno vota por primera vez y sobrepasa los cuarenta años, demostrando que ha permanecido inmune a los pegajosos jingles de todas las campañas electorales de las últimas décadas. Otros son jóvenes a los que nunca les interesó ese asunto que relacionaban con padres y abuelos. ¿Mejor explicado?, cosas de viejos. “Caile aquí, que esta fila se mueve”, invitan por celular.

A los otros se les nota en la cara que son prepas en esta y otras lides de la vida. Tienen algún mechón de colores brillantes en el cabello o están cubiertos por un abrigo con capucha que solo ellos toleran al aire libre en el calor del trópico y con mascarilla puesta. Quizás también invitan a otros a llegar, pero como el celular no es un aparato que usen para hablar sino para textear, no resulta evidente. Hasta que llega un carro destartalado, guiado por una mujer, del cual se baja otro joven con pantalones bermudas y medias de colores, a esperar junto al pana del abrigo. “No te salgas de la fila que voy a buscar parking. Atiende por si te llaman”, le grita la conductora confiando en que alguien se convierta en tutor de la atención del muchacho.

Solo dos personas podemos entrar a la oficina que, ¡aleluya!, tiene aire acondicionado, condición ideal para que el uso de la mascarilla sea llevadero. Una muchacha treintona y yo esperamos sentadas mientras una empleada se asegura de que nuestras manos estén limpias y nuestra temperatura esté en orden. La muchacha que me precede saca su tarjeta electoral y explica dos cosas: por qué debe cambiar su dirección y por qué ya no lleva el pelo rubio como en la foto.

Yo busco la mía y la miro con cariño. La saqué en el 1995, cuando tenía mucho más pelo que ahora y pensaba que mi voto contaba para cambiar el mundo… bueno, realmente la isla. El plástico que la protege ya se despega por una de las esquinas. La nostalgia acabó cuando reclamaron mi presencia en la próxima oficina. Me preguntaron si traje la documentación requerida para el cambio y, al entregarla, sorprendí a la funcionaria anticipándole el nombre de la escuela donde me tocará votar. Me pidieron la tarjeta y no la quería soltar. Pero “¿por qué?”, pregunté sabiendo la respuesta: ‘porque no’, ‘porque se presta para votar dos veces’, ‘para falsificaciones’, para…

Pedí retratarla y me dejaron. ¿Qué me pasa? A ese pedazo de plástico que vive en el fondo de mi gaveta nunca le hago caso. La retraté y san se acabó, conmigo quedaba algo de esos fabulosos 90′s en los que debuté como electora; conservé un recuerdo de la era de la inocencia.

El presente me trajo a tierra. “Ahora la foto”, me dijeron, “quítese la mascarilla y mire aquí”. Suerte que me espabilé y reaccioné a tiempo. “Espera”, pedí a la funcionaria, “déjame al menos pintarme los labios”. Aunque después nadie los vea.