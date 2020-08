Pierdes si te acostumbras

Tres legisladores han salido por la puerta trasera en lo que va de cuatrienio. Y en el anterior, cuántos. Y en el anterior a ese, cuántos más. Si nos enfrascamos en esa lucha estéril de justificar que “los tuyos también lo hacen”, para no perder votos de cara a las elecciones generales, seguiremos mordiéndonos la cola como los perros. Aquí sucede lo siguiente: si te acostumbras a la corrupción pierdes.

Cada vez que pensamos o decimos “siempre hacen lo mismo”, seguido de un “eso siempre va a pasar”, y no actuamos para repudiarlo, creamos las condiciones ideales para que se repita de forma ilimitada. Es más, puede hasta convertirse en un juego de astucia en el que el funcionario corrupto ingenie novedosos modos para defraudar reglas, procedimientos y confianzas porque sabe que al final será premiado con la anhelada medalla de la impunidad. “Todos lo hacen, no pasa nada”, se anima. Se sabe invisible. Se siente invencible.

¿No hemos visto suficientes fotos de políticos esposados, haciendo el triste peregrinaje hacia o desde el tribunal federal? Si las imágenes fueran efectivas en las mentes prestas a saltar la regla, nadie más emularía la conducta corrupta y se evitaría la cotizada foto de primera plana. Sin duda un aliciente supera la vergüenza, el temor y hasta el arrepentimiento de un legislador y es dar un hábil golpe que llene sus arcas personales de efectivo para asegurar un cómodo estilo de vida. “Solo una vez”, se advierte quizás sabiendo que la práctica puede ser adictiva. Así se construyen atajos al camino que muchos de nosotros caminamos sin dar curvas. ¿Valdrá la pena? La tentación seduce.

Y ocurre de nuevo. Sabrá Dios cuántos esquemas resultaron exitosos, no nos enteramos y contribuimos generosamente con nuestras contribuciones al bolsillo de algún abnegado servidor en el Capitolio. Y ocurre de nuevo. El miedo a la cárcel no supera la ejecución de un plan que algunos justificarán en su mente. “Trabajo demasiado y el sueldo no va a la par”, podría explicarse el corrupto. Y ocurre de nuevo, porque es tan fácil hacerlo y es casi seguro que nadie se dará cuenta. ¿Podremos evitarlo? ¿Cómo?

Quítales el poder. Sácalos de la privilegiada silla que ocupan y desde la cual manejan nuestro dinero, donde se enteran primero que nadie si habrá un proyecto o una fuente de fondos públicos que los enriquezca. Todas esas cosas puedes lograr cuando le niegas tu voto al que te falla. A ver si con algo aprenden.