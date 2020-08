Véndete caro el día de las elecciones

Decidido está por el Tribunal Supremo: se vota el domingo. El papelón electoral que atestiguamos durante el reciente evento primarista nos permitió apreciar el espectáculo que nos dieron los candidatos en carrera con sus reacciones a la crisis.

Mientras los que saben -y los que jurábamos que sabían, pero descubrimos que no-, intentaron desenredar el nudo que complicaba alcanzar un satisfactorio desenlace a este entuerto electoral, las máscaras publicitarias se fueron abajo.

Si ya quedó consignado que la Comisión Estatal de Elecciones sabía desde abril que tenían que ponerse las pilas para contar con las papeletas en la fecha necesaria -porque ni bajan del cielo ni nacen en los árboles-, es de ingenuos pensar que muchos de los políticos que aparecen en esas mismas papeletas desconocieran, en algún grado, la posibilidad de que ocurriera el “sal pa’ fuera” que se avecinaba.

PUBLICIDAD

La ola podía crecer y rogaron porque un milagro resolviera la situación, siguiendo el precepto de “la última la paga el diablo” que usualmente nos guía. “¿Fallos en la maquinaria electoral? ¡Jamás!”, pensarían incrédulos mientras rezaban. Porque si algo nunca había fracasado en este país que considera el proceso eleccionario como un campeonato deportivo más, era la sagrada cita en un colegio electoral para hacer una X bajo los candidatos de su preferencia. Cada cuatro años. Pero falló, por descuido o a propósito, y el más alto foro judicial estatal tuvo que decidir sobre lo que nadie transaba.

Ahora que bajó un poco el ruido publicitario de las campañas, esas imágenes de polí[email protected] gozosos, sacudiendo la insignia del partido que adoras, repartiendo besos, sonrisas y hasta abrazos, deben ser sustituidas por la realidad. Y esa nos la regaló la debacle dominguera.

Cuestiónate cuánto sabían del naufragio electoral los candidatos que apoyas y qué hicieron cuándo lo descubrieron, porque en las crisis se prueba el carácter. Muchas cosas serán diferentes cuando volvamos a votar. Al menos en esta primaria tendremos bien fresco en nuestra memoria el alcance de la mediocridad. No idealices a nadie.

Recuerda que escogerás un hombre o una mujer al que le proveerás acceso para determinar bajo qué orden viviremos y que manejará el dinero de todos. Véndete caro. Antes de llegar al colegio electoral, repasa las razones por las que alguna vez hemos regalado nuestro preciado voto y luego nos hemos decepcionado.

- Porque mi familia vota así- Viejos hábitos son difíciles de romper, pero andas de suerte: el voto es secreto.

PUBLICIDAD

-Porque lo recomendó un/a exgobernador/a- Gracias por el consejo, pero es preferible decidirlo por tu cuenta.

-Porque siempre ganan- Si detestas perder, evalúa tu decisión con los mismos términos de una olimpiada: el campeón reinará durante cuatro largos años.

-Porque lo conozco, es de mi pueblo o estudió conmigo- Si esa cercanía te permite conocer virtudes que no debemos perdernos, ¡bien! Si sabes que no da para mucho, no será distinto cuando tenga poder.

-Por la guapura del candidato o la candidata- Es un comportamiento clásico de enamoramiento pasajero, vinculado a una imagen nítida, y nada tiene que ver con sus capacidades y liderato.

-Porque es la mascota del partido- No tomas en serio ninguna de sus propuestas, pero cumple un rol en el partido que militas. ¿Seguirás salvándolo con tu sagrada X?

-Porque se ve buena gente- Si tan agradable te parece, tómate un café con él o ella, pero no le regales las riendas de nuestro país.

-Porque abraza y besa a la gente con sinceridad- Tan efectiva resulta la estrategia de demostrar una empatía matizada por un “ay bendito” ficticio y en esteroides, que hace años los candidatos contratan fotógrafos que les acompañen en esas campañas masivas de repartición de besos. Recuérdalo, solo se trata de una foto para redes sociales.

-Porque ni se “juye” ni se queda “dao”- Cuánto nos encanta reducir el debate político a las antiguas peleas en la escuela. Ese gusto por la hostilidad encierra la posibilidad de sentirse defendido por este tipo de político.

PUBLICIDAD

-Porque es fino- Deseamos que alguien más preparado que el común de los mortales boricuas tenga la última palabra y hable por nosotros ante el mundo, pero la buena presencia no garantiza nada más que una primera buena impresión. Busca la sustancia.

-Porque habla o no habla inglés- Ya hemos comprobado que manejarse en “el difícil” no altera mucho la resolución de nuestras dificultades, porque casi nunca decidimos sobre lo importante.

-Porque es temeroso de Dios- Hemos visto políticos que van “a Dios rogando y con el mazo dando”. Prefiero más solidaridad genuina y menos citas bíblicas huecas; ni a Dios convencen cuando palabra y acción no compaginan.

Todas las condiciones para que entendiéramos que debemos ser un país distinto nos han caído del cielo. Todo lo que no podemos controlar nos controla: la deuda, la naturaleza, la mentira. Así que todos -ellos y nosotros- debemos hacerlo mejor. Cuando encuentres un o una candidata cuyas propuestas te atraigan y pase el filtro de este análisis, apóyalo no importa el partido. Podrá equivocarse, pero al menos tú escogiste elevando el nivel del proceso eleccionario.

Ya no podemos caer más bajo. Empecemos de una buena vez a nadar hacia la superficie, a brillar el óxido que empaña nuestra estima y a pensar en el bien de todos por encima de todo. Nos lo debemos y se lo debemos a esta bendita isla.