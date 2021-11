Las primeras canas

La primera apareció en la coronilla. La encontró el estilista que me estaba cortando el pelo. Tuvimos un momento y de inmediato le pedí que la arrancara. La pequeña punzada en el cuero cabelludo fue de un alivio total. Pasaron los años y no volvió a aparecer ninguna más. Mi padre tiene el pelo blanco pero a mi madre, que está próxima a cumplir 70 años, todavía le crece el pelo negrísimo. Así que me declaré con suerte y lo olvidé.