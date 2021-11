Liberaciones que esclavizan

Conversando con muchas mujeres, hijas y protagonistas de la segunda ola del feminismo de los años 70, me he topado con una reflexión que se repite cuando me hablan acerca de sus experiencias con la liberación sexual. Esa idea de que, en cierta medida, la autonomía sobre el cuerpo propio tenía muchísimo —y a veces todo que ver— con la libertad de elegir y tener cuantas parejas sexuales se quisiera. Como es de esperarse, muchísimos hombres “aliados” de estos movimientos favorecían esta actitud. Y muchos asumieron esa conducta como una especie de manera de “probar” cuán verdaderamente liberal era una mujer. Muchas, demasiadas, cayeron en la trampa.