¿Cuándo encerrarán a Tareck el Aissami en las mazmorras del Helicoide?

Quiero comenzar contándole a los lectores de este espacio lo siguiente: está en proceso la borradura digital de Tareck el Aissami. Antes de escribir esta columna he visitado, a través de enlaces o de forma directa, distintas páginas web del régimen y me he encontrado con que la información que mostraba a El Aissami con Chávez, con Maduro, con Cabello, en actos de masas, en cónclaves del PSUV, como protagonista de noticias que fueron publicadas en medios gubernamentales, producto de los numerosos cargos públicos que ha ocupado, desde el año 2007 en adelante, ha desaparecido o el acceso ha sido bloqueado.