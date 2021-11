De efluvios y recuerdos

El otro día leí un artículo sobre perfumería -un tema que me apasiona- en el que la autora invitaba a hacer un ejercicio para retar la memoria olfativa. Ella se remontó al Nenuco azul y al Anais Anais de Cacharel. Por mi parte, en ese espacio libre de la inmaterialidad, entre el cielo y el suelo (¡a lo Mecano!), mis neuronas conectaron en viaje directo y sin escalas con dos potentes efluvios. Los que siempre me hacen recordar a mi madre: Bal A Versailles de Jean Desprez y First, de Van Cleef & Arpels.