Rojo y punto

“Cría fama y acuéstate a dormir”. Ese dicho tan conocido que significa que te conocen por lo que haces, aplica a muchos y variados ámbitos de la vida, lo que no sabía era que también fuese acomodable en terreno “beauty”, en el del maquillaje.

O que la confirmación del refrán estuviera encerrada en mi propio neceser (que es la palabra en español), mejor conocido como “makeup bag”.

Pues “para muestra, un botón basta”. Aquí les va y juzgue usted mismo. Confieso que lo he intentado. Que los he usado. Que he tratado de imitar la manera en que lo aplica un profesional pero la de los dotes de maquillista es mi hermana, yo no, y más aún, que cuando encuentro uno, no me resisto a los deseos de probarlo. Que puedo hacer dieta con disciplina militar y dejar de tomar Coca Cola, comer sushi, “dumplings” hervidos y trufas de chocolate “dark”, pero me rindo invariablemente a un tubito de “lipstick” rojo. A las 6:00 de la mañana o a las 6:00 de la tarde. ¿Cuál es la diferencia? Rojo es rojo y punto.