Muchos recordaremos el 19 de julio de 2024 como el día del “Blue Screen of Death”. La sensación de encender nuestras computadoras para comenzar la jornada laboral y encontrarse con que no se puede acceder a ellas no es para menos, pues un fallo de gran magnitud afectó una gran cantidad de sistemas de información pertenecientes a empresas privadas y servicios públicos en todo el mundo.