A cocinar en la cuarentena

En mi hogar nos fascina cocinar.

Siendo artista, prefiero usar la hornilla, porque en la sartén puedo controlar mi invento y añadir sazones y vegetales espontáneamente. Mi pareja, química al fin, prefiere el horno, porque tiene la precisión para cuajar una masa efectiva, y paciencia.

Ella disfruta la espera porque entiende las transformaciones que ha puesto en marcha: la levadura expandiendo el pan, el gluten brindándole elasticidad, el calor intenso provocando la reacción Maillard, añadiéndole color, olor y sabor. Por ella (más los programas de televisión y YouTube que vemos juntos) conozco y aprecio ese lado científico de las artes culinarias.

Mi abuela, la más repostera de la familia, murió siendo yo muy joven. Así que de niño nunca me interesó la cocina, mucho menos hornear, pero estos últimos años he adquirido habilidades y conocimientos que nunca esperaba tener, sobre una variedad de platos y tradiciones culinarias que no podía imaginar. Ahora me dan pena los personajes que vemos en sitcoms (nuestro otro pasatiempo) que comen cereal de desayuno, macarroni con queso en polvo de almuerzo, y ramen instantáneo de cena.

Amo mi tostadora y microondas, pero existen otras herramientas y enseres más versátiles. La comida rápida es un resuelve, pero no suele ser saludable, y hemos visto como en cuarentena no podemos depender de ella. Además, a la larga sale más costosa que hacer la compra inteligentemente en el supermercado o, mejor aún, en el quiosco del verdulero o de una finca local (apoyando nuestra agricultura).

Aprovechemos la cuarentena para educarnos e inspirar a nuestros jóvenes. Por injusticias económicas, demasiados ciudadanos carecen de una nutrición completa (aún más durante esta pandemia). Otros pueden adquirir ingredientes frescos, pero no saben qué hacer con ellos. Cocinar es un privilegio, pero debe ser un derecho; es pasatiempo, pero también una destreza esencial.