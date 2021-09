A cuatro años del huracán María: esperanzas quebrantadas

Imagine que usted es un padre o madre que no tiene recursos para alimentar a su familia y están experimentando hambre extrema. A las puertas de su casa llega un individuo que le dice: “no tiene que preocuparse ni usted ni su familia, porque le tengo preparado un banquete que está lleno de manjares”. No obstante, el tiempo pasa y tal banquete no llega a la mesa de su familia. Todas las semanas el individuo pasa por su casa y le recuerda que el banquete es de tal magnitud que les saciará el hambre por mucho tiempo. Ya no son semanas, sino que han transcurrido años y el individuo sigue asegurando que el banquete será uno sin igual. Mientras tanto, semana tras semana, año tras año, la familia, si es que sobrevive, ve sus esperanzas quebrantadas.