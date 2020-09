A Joe Biden no le importan los puertorriqueños

En los años que he vivido en Florida, desde que me fui de mi amada isla de Puerto Rico en los 90, nunca he visto altos niveles de progreso económico para los hispanos como los he presenciado con el presidente Donald Trump. Es ahora, que el candidato presidencial demócrata Joe Biden está empezando a preocuparse por el voto de nuestra comunidad. Sin embargo, en sus 47 años en Washington, D.C. él no tiene un historial de hacer mucho por los puertorriqueños.