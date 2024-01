A reconocer logros, sin claudicar a luchar contra la injusticia

El día en que despedimos el 2023, leí dos artículos en el diario The New York Times que destacaban el progreso de la humanidad en áreas que de ordinario miramos apesadumbrados. En uno, la Dra. Hannah Ritchie de la Universidad de Oxford decía que “el diluvio de datos y artículos apocalípticos sobre el cambio climático oculta nuestra capacidad de imaginar soluciones […] hay mucho progreso que reconocer y lecciones de las que aprender”. Por otro lado, el periodista, comentarista político y dos veces ganador del Pulitzer, Nicholas Kristof, escribía que “vale la pena reconocer el progreso alcanzado - no para distraer de todo lo que va mal, sino para recordarnos que cuando nos esforzamos con empeño, podemos lograr cosas asombrosas”.