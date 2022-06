Aborto legal o clandestino: ese es el dilema

La controversia nunca ha sido “aborto sí o no”, la controversia es si el aborto continuará siendo legal y seguro o si permitiremos retroceder al aborto clandestino, insalubre e inseguro. Reconocemos que muchas personas no creen en el aborto y que algunas de estas basan su posición en sus creencias religiosas. Sin embargo, la gran mayoría de estas personas no están de acuerdo en criminalizarlo ni en prohibirlo. Tampoco quieren que regresemos a los tiempos de la ilegalidad y el clandestinaje de abortos cuyos resultados -la mayoría de las veces- era la muerte de niñas y mujeres. Y provocaba además más empobrecimiento, problemas familiares, de salud física y mental y de seguridad en términos generales y en el caso de las agresiones sexuales y violencia de género en particular.