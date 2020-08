Activismo cívico para proteger el derecho al voto

Lo sucedido con las primarias de los partidos políticos principales es un asunto muy serio, el cual no puede tomarse de manera liviana. La incompetencia crasa, o la intención específica, de entorpecer el proceso electoral constituye un atentado contra el orden constitucional, una burda violación al derecho al voto y una burla al pueblo de Puerto Rico. Con la fallida primaria se minó la credibilidad de todo el aparato electoral a menos de tres meses de la elección general.

El derecho al voto es el pilar sobre el que se fundamenta todo el sistema democrático. Ese derecho debe ser igual para todos los ciudadanos y debe poderse ejercer con libertad, de manera secreta y sin ningún tipo de coacción o cortapisa. Así lo reconoce la Constitución de Puerto Rico. Es un derecho que podríamos describir como sagrado y el cual merece todo el cuidado y protección posible.

Nuestro sistema electoral por años fue ejemplo de eficiencia y confiabilidad. Otros países del hemisferio nos miraban para seguir nuestro ejemplo. Era tal vez, la institución de la que nos sentíamos más orgullosos y en la que más confianza teníamos. La confianza en el mismo estuvo fundamentada por el principio del consenso entre todos los partidos políticos del país. Ese principio fue lacerado con la aprobación unilateral de la reciente Ley Electoral que rige en este momento y bajo la cual se intentó celebrar las primarias. El resultado de la falta de consenso y la incompetencia de todo el organismo rector del proceso electoral (incluyendo los comisionados electorales) es que se tiró al suelo, quizá de manera irremediable, esa confianza. El sistema electoral de Puerto Rico ha sido víctima de la megalomanía política de las mayorías legislativas y de la incompetencia crónica de funcionarios públicos que responden a todo menos al interés público.

Los obispos de Puerto Rico y muchos otros sectores del país han pedido que se investigue y se adjudiquen responsabilidades a los que, con su negligencia o intención, provocaron la debacle. Nos hacemos eco de ese reclamo y esperamos que se tomen las acciones que correspondan más temprano que tarde. Nos parece particularmente curioso el hecho de que nadie se percató ni levantó la voz, hasta que fue muy tarde, sobre la falta de las papeletas y el tiempo que se requería para distribuir a tiempo esos materiales. También nos parece interesante que ninguno de los comisionados electorales tomara ninguna medida cautelar si sabía o debía saber que no habría tiempo para embalar y distribuir los maletines con los materiales. Como dije, hay que investigar, adjudicar responsabilidades y corregir lo que sea necesario para evitar situaciones similares en el futuro. Sobre todo, es necesario repensar la última versión de la Ley Electoral y devolverle el principio de balance y consenso que por muchos años nos sirvió bien.

Lamentablemente, el remedio inmediato que se tome no despejará las dudas que, con razón, se han sembrado entre los ciudadanos de Puerto Rico. Mientras, debemos mantener la calma, fomentar el diálogo y la unidad de propósito para poder enfrentar y solucionar esta triste encrucijada en la que nos encontramos. Pero también debemos ser firmes en la exigencia de la reparación del grave daño que se nos ha causado. No podemos permanecer como espectadores apacibles mientras se desmoronan los cimientos de nuestra sociedad. Que las diferencias políticas y los intereses mezquinos no nos arrebaten lo poco que nos queda en este país. Por eso es muy importante el activismo cívico para proteger la integridad de este proceso. Solo eso nos permitirá continuar viviendo en una sociedad funcional y pacífica.