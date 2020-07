Ahora es el momento de ser valientes

¿Recopilar información de tipo racial sobre el rendimiento y la carrera académica de los estudiantes puertorriqueños? “No nos conviene. Déjalo. Ni lo pienses o sugieras. ¡Aquí no hay ningún problema!”

En Puerto Rico hay una aversión profunda a los hechos – especialmente a los hechos que no nos convienen. Recientemente la presentadora de un programa de televisión argumentó que el racismo en Puerto Rico simplemente no existe. De hecho, cualquier discusión sobre el tema solo nos distrae de otros asuntos que posiblemente requieren nuestra atención, como la homofobia o la xenofobia. Más allá, declaró que recopilar información racial de los estudiantes puertorriqueños solo propagaría aún más el racismo.

Cuando se trata de un asunto de derechos civiles, tenemos que abordar la situación con humildad. Es decir, es nuestro deber escuchar los reclamos de los individuos que dicen ser víctimas del racismo en Puerto Rico. Declaraciones como “el racismo en Puerto Rico no existe”, le restan a la dignidad de los puertorriqueños negros que sufren de la discriminación racial. Claro está, el racismo en Puerto Rico es diferente al racismo americano – nuestras historias, mientras que relacionadas, son significativamente diferentes. Sin embargo, al racismo manifestarse de distintas maneras en Puerto Rico no implica que no existe. De mi parte, intento escuchar y aprender de líderes y grupos comunitarios que se dedican a combatir el racismo en Puerto Rico, como al Colectivo Ilé, Taller Salud, Plena Combativa, Colectiva Feminista y Revista Étnica. Entre otros, estas organizaciones tienen como propósito la erradicación del racismo en Puerto Rico. ¡No me vayas a decir que estas organizaciones son Scooby-Doo combatiendo fantasmas!

En cuanto al tema de la colección de estadísticas raciales, la presentadora expuso un tipo de pensamiento que desafortunadamente impera en Puerto Rico – la lógica de la ignorancia. Es mejor no saber que los estudiantes negros en Puerto Rico enfrentan obstáculos mayores que sus otros compañeros blancos de clase. Es mejor no saber la tasa de empleo e ingresos de estos alumnos al graduarse. Porque, al contrario, tendríamos que invertir tiempo y recursos para atender la situación. El peligro de esta lógica es que se extiende a otros temas sociales. Estadísticas sobre el abuso doméstico, incidentes de odio en la isla, o la diferencia salarial por trabajo igual entre las mujeres y los hombres. Pero, según la lógica de la ignorancia, ¡aquí tampoco hay ningún problema! En fin, el negarse a recopilar este tipo de información minimiza nuestra habilidad para tener discusiones informadas.

La falta de información empírica también tiene otros efectos negativos. Por ejemplo, obstruye la capacidad de la comunidad académica para estudiar y ofrecer soluciones a los problemas de nuestra sociedad. Cuando me tocó escoger un tema para la tesis durante mi último año universitario, muchas amistades (latinas y no latinas) estaban interesadas en estudiar a Puerto Rico. Luego de una investigación inicial, se dieron cuenta que no hay repositorios de data que faciliten tales estudios. Estamos perdiendo grandes oportunidades de investigación al adoptar la lógica del “mejor no saber”. Sin embargo, esta lógica también es un impedimento para desarrollar nuestra capacidad colectiva para gobernarnos. ¿Cómo se supone que el gobierno de Puerto Rico atienda los problemas de nuestra sociedad sin entender a cabalidad dichos problemas? La política publica en Puerto Rico tiene que basarse en información empírica (como se dice en inglés, evidence-based policymaking) y no en conexiones familiares.

Aquí hay una oportunidad para que el sector privado lidere. Como, por ejemplo, en colaboración con el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, las más grandes empresas en Puerto Rico podrían comenzar a compartir información anonimizada sobre la composición racial de sus empleados. Igualmente, esta colaboración puede extenderse a otros temas, como la diferencia salarial a base de género. La meta final sería tener una representación más apropiada de la población puertorriqueña. No podemos tenerle miedo a la verdad. Todo lo contrario, debemos de enfrentar la verdad con la valentía, con la absoluta certeza de que como pueblo podemos progresar. Ahora es el momento.