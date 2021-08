Ahora me llegó mi turno con el COVID

Desde que comenzó la pandemia de COVID-19 en Puerto Rico en marzo del 2020 he tenido que manejar directamente en el hospital a cientos de pacientes infectados con el virus. Por mi entrenamiento en enfermedades infecciosas, era algo que tarde o temprano me iba a tocar. Hay infectólogos que durante su carrera no se han tenido que enfrentar a una pandemia, pero en mi caso y el de muchos de mis compañeros, hemos tenido que manejar varias epidemias. Desde los 1980, cuando comenzamos con los pacientes infectados con VIH durante mi entrenamiento en Medicina Interna y luego en enfermedades infecciosas. Después hemos tenido que lidiar con epidemias de dengue, de zika, de chikungunya, de influenza y de leptospirosis con los huracanes. Hemos tenido también que prepararnos para ataques biológicos con ántrax y brotes significativos de ébola en África. En fin, estos 30 años han sido sumamente interesantes.