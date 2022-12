Al despertar, mi cuerpo estaba incompleto

Han pasado más de cuatro años, pero lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Estaba cumpliendo con mi turno de trabajo en la Policía cuando mi mundo se detuvo durante cinco días. Al despertar de un coma inducido, en la cama del hospital, mi cuerpo estaba incompleto. Abro los ojos y lo que veo es un montón de máquinas, chupones y mangas. Llegaron los médicos y yo no me había dado cuenta de que me faltaba la pierna izquierda.