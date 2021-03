Amarás y punto: no a las terapias de conversión

En el 2020, la Junta Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico, mediante la Resolución número 2019-533, prohibió ofrecer las llamadas “terapias de conversión” a menores de edad. Profesionales y víctimas de todo el mundo han recalcado una y otra vez que las terapias “reparativas” no tienen justificación médica, ni base científica. ¿Entonces, por qué una parte de nuestra legislatura se muestra renuente a la prohibición de esta práctica? Me parece que su crisis no es una de valores, sino de consistencia.