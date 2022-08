Analfabetismo y subyugación en Puerto Rico

¡Qué lástima! Las personas que deberían leer esta columna no pueden hacerlo. Otras puede que no la entiendan. Las primeras son analfabetas; las segundas, analfabetas funcionales que pueden leer las palabras, pero no las entienden ni pueden explicarlas a otra persona porque no acostumbran leer, y apenas escriben en su cotidianidad.