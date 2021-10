Andrea Ruiz Costas: desde el dolor, la frustración y el cuestionamiento

Ante la decisión de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) de archivar las denuncias presentadas contra las juezas Ingrid Alvarado Rodríguez y Sonya Nieves Cordero, por Olga Costas Rodríguez, ante el feminicidio de su hija Andrea Cristina Ruiz Costas, me he dedicado a leer el informe y las reacciones de las personas a través de las redes sociales. La mayoría de las personas con las que he interactuado sienten indignación, rabia, dolor y frustración. No es de extrañar que las reacciones en las redes al resultado de la investigación de OAT sean de repudio y de cuestionamiento.